Nike ACG-trailløbejakke til mænd

Nike ACG

879,90 kr.

Slidstærk, vandafvisende og UV-resistent? Ja tak. Denne ripstop-jakke er designet til at beskytte dig mod sol eller let regn. Og hvis du ønsker at tage laget af, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den kan opbevares kompakt.

Design, som er nemt at pakke sammen Når du ikke længere har brug for den regnklare skal, kan du pakke den væk i brystlommen med lynlås, så den kan opbevares kompakt. Justerbare detaljer Elastiksnoretrækket i hætten lader dig justere tildækningen.