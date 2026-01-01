Genanvendte materialer
Nike ACG
Trailløbejakke til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Slidstærk, vandafvisende og UV-resistent? Ja tak. Denne ripstop-jakke er designet til at beskytte dig mod sol eller let regn. Og hvis du ønsker at tage laget af, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den kan opbevares kompakt.
- Vist farve: College Grey/sort/Mean Green/Summit White
- Stylenr.: IF2171-009
Nike ACG
Slidstærk, vandafvisende og UV-resistent? Ja tak. Denne ripstop-jakke er designet til at beskytte dig mod sol eller let regn. Og hvis du ønsker at tage laget af, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den kan opbevares kompakt.
Design, som er nemt at pakke sammen
Når du ikke længere har brug for den regnklare skal, kan du pakke den væk i brystlommen med lynlås, så den kan opbevares kompakt.
Justerbare detaljer
Elastiksnoretrækket i hætten lader dig justere tildækningen.
Produktoplysninger
- 100 % nylon
- Reflekterende Nike ACG- og Nike Swoosh-logoer
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: College Grey/sort/Mean Green/Summit White
- Stylenr.: IF2171-009
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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Nike ACG