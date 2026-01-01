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ACG
T-shirt til kvinder
399,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne T-shirt er designet til udendørs brug og har svedtransporterende teknologi, der giver åndbarhed. Det kraftige materiale føles slidstærkt, og den rummelige pasform giver dig et look med let fald.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IO1577-010
ACG
399,90 kr.
Denne T-shirt er designet til udendørs brug og har svedtransporterende teknologi, der giver åndbarhed. Det kraftige materiale føles slidstærkt, og den rummelige pasform giver dig et look med let fald.
Produktoplysninger
- Klemme med ACG-mærke
- 63 % polyester/37 % bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IO1577-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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ACG
399,90 kr.