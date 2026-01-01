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Nike ACG "Solar Chase" Dri-FIT-trailløbetanktop til kvinder - Mean Green/Summit White

Genanvendte materialer

Nike ACG "Solar Chase"

Dri-FIT-trailløbetanktop til kvinder

399,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Denne tanktop er designet til varme dage og lange løbeture og har minimale sømme, der hjælper med at reducere hudirritation. Det lette og strækbare stof føles glat og tørrer hurtigt, så du kan holde dig godt tilpas i den brændende hede.


  • Vist farve: Mean Green/Summit White
  • Stylenr.: IF1511-307

Nike ACG "Solar Chase"

399,90 kr.

Denne tanktop er designet til varme dage og lange løbeture og har minimale sømme, der hjælper med at reducere hudirritation. Det lette og strækbare stof føles glat og tørrer hurtigt, så du kan holde dig godt tilpas i den brændende hede.

Inspireret af Dolomitterne

Printet på denne top er inspireret af vores tur til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Fra enge til huler – vi blev betaget af skønheden og skræmt af historierne om mytiske skabninger.

Svedtransporterende teknologi

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • Reflekterende ACG- og Swoosh-logoer
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • 87 % polyester/13 % elastan
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Mean Green/Summit White
  • Stylenr.: IF1511-307

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Nike ACG "Solar Chase" Dri-FIT-trailløbetanktop til kvinder

    Nike ACG "Solar Chase"

    399,90 kr.

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