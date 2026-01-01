Nike ACG "Solar Chase" Dri-FIT-trailløbetanktop til kvinder

Nike ACG "Solar Chase"

399,90 kr.

Denne tanktop er designet til varme dage og lange løbeture og har minimale sømme, der hjælper med at reducere hudirritation. Det lette og strækbare stof føles glat og tørrer hurtigt, så du kan holde dig godt tilpas i den brændende hede.

Inspireret af Dolomitterne

Printet på denne top er inspireret af vores tur til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Fra enge til huler – vi blev betaget af skønheden og skræmt af historierne om mytiske skabninger.

Svedtransporterende teknologi

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.