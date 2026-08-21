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Genanvendte materialer
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Dri-FIT ADV-overdel til trailløb til mænd
529,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Tag ud på løbestierne med avanceret, svedtransporterende teknologi. Meshpanelerne i armhulerne giver dig ekstra åndbarhed, hvor du har mest brug for det.
- Vist farve: Sequoia/Light Army/Summit White
- Stylenr.: IM5142-355
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
529,90 kr.
Tag ud på løbestierne med avanceret, svedtransporterende teknologi. Meshpanelerne i armhulerne giver dig ekstra åndbarhed, hvor du har mest brug for det.
Fordele
- Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
- Det bløde polybomuldsmateriale føles let med en let børstet fornemmelse.
Produktoplysninger
- 85 % polyester/15 % bomuld
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Strop i nakken
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Sequoia/Light Army/Summit White
- Stylenr.: IM5142-355
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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ACG Solar Chase "Chamo Camo"
529,90 kr.