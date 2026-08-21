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ACG Solar Chase "Chamo Camo" Dri-FIT ADV-overdel til trailløb til mænd - Sequoia/Light Army/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

Dri-FIT ADV-overdel til trailløb til mænd

529,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Tag ud på løbestierne med avanceret, svedtransporterende teknologi. Meshpanelerne i armhulerne giver dig ekstra åndbarhed, hvor du har mest brug for det.


  • Vist farve: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Stylenr.: IM5142-355

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

529,90 kr.

Tag ud på løbestierne med avanceret, svedtransporterende teknologi. Meshpanelerne i armhulerne giver dig ekstra åndbarhed, hvor du har mest brug for det.

Fordele

  • Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
  • Det bløde polybomuldsmateriale føles let med en let børstet fornemmelse.

Produktoplysninger

  • 85 % polyester/15 % bomuld
  • Detaljer i reflekterende design
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Strop i nakken
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Stylenr.: IM5142-355

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Ingen anmeldelser

    ACG Solar Chase "Chamo Camo" Dri-FIT ADV-overdel til trailløb til mænd

    ACG Solar Chase "Chamo Camo"

    529,90 kr.