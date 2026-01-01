Genanvendte materialer
Nike ACG "Smith Summit"
UV-beskyttende vandafvisende bukser til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genbrugte nylonfibre
Rumvæsener eller optisk illusion? De mystiske lys, der fylder himlen over Marfa, Texas, inspirerede denne dristige opdatering af vores klassiske Smith Summit-cargobukser. Vi har beholdt den samme teknologi, som du er vant til – hurtigttørrende, vandafvisende og UV-resistent stof. Og bukserne kan stadig omdannes til shorts med et lynlåsdesign.
- Vist farve: Anthracite/sort/Summit White
- Stylenr.: HV1129-060
Nike ACG "Smith Summit"
Rumvæsener eller optisk illusion? De mystiske lys, der fylder himlen over Marfa, Texas, inspirerede denne dristige opdatering af vores klassiske Smith Summit-cargobukser. Vi har beholdt den samme teknologi, som du er vant til – hurtigttørrende, vandafvisende og UV-resistent stof. Og bukserne kan stadig omdannes til shorts med et lynlåsdesign.
Smith Rock Origin
Disse bukser blev oprindeligt designet og testet i Smith Rock – en klatrelegeplads i Oregon, USA. Denne udgave har et print, der er inspireret af Marfa-lysene, der fylder himlen over Texas, USA. Siden de første gang blev set i 1883, har folk spekuleret på, om de er et bevis på, at der findes liv på andre planeter.
Udrustet til eventyr
Det vævede materiale er vandafvisende og blokerer for UV-stråler, så du er godt beskyttet udendørs.
Klædt på til udendørs brug
Den løstsiddende pasform føles rummelig i sædet, lårene og benene. Leddelte knæ og en smule elasticitet i materialet fremmer naturlig bevægelse.
Stylingmuligheder
Det har aldrig været nemmere at skifte lag takket være aftagelige nedre paneler. Vi har tilføjet farvekodede lynlåse for at sikre, at benene er nemme at kombinere korrekt.
Flere fordele
- Elastisk linning med bælte giver dig mulighed for at finde din foretrukne pasform.
- Selvlysende UFO-perle er en hyldest til den inspiration, rumvæsener giver os.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 96% nylon/4% elastan. Øvre baglommer: 100% polyester.
- Broderede Nike ACG- og Swoosh-logoer
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
- Trykknaplukning
- Elastik og lås i kanten
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Anthracite/sort/Summit White
- Stylenr.: HV1129-060
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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Nike ACG "Smith Summit"