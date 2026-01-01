Nike ACG "Smith Summit"-UV-beskyttende vandafvisende bukser til mænd

Nike ACG "Smith Summit"

1.449 kr.

Rumvæsener eller optisk illusion? De mystiske lys, der fylder himlen over Marfa, Texas, inspirerede denne dristige opdatering af vores klassiske Smith Summit-cargobukser. Vi har beholdt den samme teknologi, som du er vant til – hurtigttørrende, vandafvisende og UV-resistent stof. Og bukserne kan stadig omdannes til shorts med et lynlåsdesign.

Smith Rock Origin

Disse bukser blev oprindeligt designet og testet i Smith Rock – en klatrelegeplads i Oregon, USA. Denne udgave har et print, der er inspireret af Marfa-lysene, der fylder himlen over Texas, USA. Siden de første gang blev set i 1883, har folk spekuleret på, om de er et bevis på, at der findes liv på andre planeter.

Udrustet til eventyr

Det vævede materiale er vandafvisende og blokerer for UV-stråler, så du er godt beskyttet udendørs.

Klædt på til udendørs brug

Den løstsiddende pasform føles rummelig i sædet, lårene og benene. Leddelte knæ og en smule elasticitet i materialet fremmer naturlig bevægelse.

Stylingmuligheder

Det har aldrig været nemmere at skifte lag takket være aftagelige nedre paneler. Vi har tilføjet farvekodede lynlåse for at sikre, at benene er nemme at kombinere korrekt.