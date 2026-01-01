ACG Smith Summit-shorts til mænd

Sol og regn? Selvfølgelig. Disse shorts har UV-resistent og vandafvisende teknologi til solrige dage, hvor du plasker gennem bække og trodser regnfulde himmelstrøg. Lærredsstoffet med medium vægt har lidt stretch, og de kæmpestore lommer giver dig masser af funktion til hverdagen.

Vist farve: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White

Stylenr.: IF1308-317