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ACG Smith Summit-shorts til mænd - Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Smith Summit

Shorts til mænd

979,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Sol og regn? Selvfølgelig. Disse shorts har UV-resistent og vandafvisende teknologi til solrige dage, hvor du plasker gennem bække og trodser regnfulde himmelstrøg. Lærredsstoffet med medium vægt har lidt stretch, og de kæmpestore lommer giver dig masser af funktion til hverdagen.


  • Vist farve: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
  • Stylenr.: IF1308-317

ACG Smith Summit

979,90 kr.

Sol og regn? Selvfølgelig. Disse shorts har UV-resistent og vandafvisende teknologi til solrige dage, hvor du plasker gennem bække og trodser regnfulde himmelstrøg. Lærredsstoffet med medium vægt har lidt stretch, og de kæmpestore lommer giver dig masser af funktion til hverdagen.

Produktoplysninger

  • Vævet Smith Summit-mærke
  • Broderede ACG- og Swoosh-logoer
  • Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
  • Hoveddel: 96 % nylon/4 % elastan. Øvre baglommer: 100% polyester.
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
  • Stylenr.: IF1308-317

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

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    ACG Smith Summit-shorts til mænd

    ACG Smith Summit

    979,90 kr.

    Fuldend looket

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