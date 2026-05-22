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ACG Smith Summit-bukser med lynlås til kvinder - College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Smith Summit

Lynlåsbukser til kvinder

28% rabat
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genbrugte nylonfibre

Lyn op og tag af – dine bukser er lige blevet til shorts. Uanset længden giver det hurtigttørrende, vandafvisende og UV-resistente stof (og masser af lommer) dig den alsidighed, du har brug for.


  • Vist farve: College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White
  • Stylenr.: HV6391-009

ACG Smith Summit

28% rabat

Lyn op og tag af – dine bukser er lige blevet til shorts. Uanset længden giver det hurtigttørrende, vandafvisende og UV-resistente stof (og masser af lommer) dig den alsidighed, du har brug for.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 96% nylon/4% elastan. Øvre baglommer: 100% polyester.
  • Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
  • Elastisk linning
  • Mellemhøj talje
  • Løstsiddende pasform
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White
  • Stylenr.: HV6391-009

Størrelse og pasform

    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • vkim93

    Perfect baggy style, comfortable, and feels high quality. Just runs big, so I had to size down from my normal size S (27 inch waist for reference) to XS.

ACG Smith Summit-bukser med lynlås til kvinder

ACG Smith Summit

28% rabat

Fuldend looket