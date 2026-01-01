Genanvendte materialer
Nike ACG
Skort til større børn (piger)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Looket fra en nederdel med følelsen af shorts – nu er du klar til dagens eventyr. Denne lette skort har en vandafvisende og UV-resistent overflade, der hjælper med at holde dig godt tilpas i let regn eller på solrige dage. Hvad venter du på? Tag på opdagelse!
- Vist farve: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Stylenr.: IF8299-833
Nike ACG
Looket fra en nederdel med følelsen af shorts – nu er du klar til dagens eventyr. Denne lette skort har en vandafvisende og UV-resistent overflade, der hjælper med at holde dig godt tilpas i let regn eller på solrige dage. Hvad venter du på? Tag på opdagelse!
Fordele
- Den elastiske linning med et indvendigt snoretræk giver dig din foretrukne pasform.
- De fire lynlåslommer hjælper dig med at holde styr på dine småting.
Produktoplysninger
- Broderet ACG-logo
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
- Hoveddel: 96 % nylon/4 % elastan. Lommeposer: 100 % polyester.
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Stylenr.: IF8299-833
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 152 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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Nike ACG