Nike ACG-skort til større børn (piger)

Looket fra en nederdel med følelsen af shorts – nu er du klar til dagens eventyr. Denne lette skort har en vandafvisende og UV-resistent overflade, der hjælper med at holde dig godt tilpas i let regn eller på solrige dage. Hvad venter du på? Tag på opdagelse!

Vist farve: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White

Stylenr.: IF8299-833