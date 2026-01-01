ACG-rygsæk til større børn (18 L)

Uanset om du udforsker den store verden udendørs eller er på vej til undervisning, klarer denne rygsæk udfordringen. Den er lavet af slidstærkt materiale med en vandafvisende finish, det rummelige hovedrum har en polstret lomme til din laptop indeni, flaskelommerne er praktiske til opbevaring af dine drikkevarer, og en lynlåslomme foran hjælper med at sikre mindre genstande, du vil have hurtig og nem adgang til.

Vist farve: sort

Stylenr.: IZ8090-010