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ACG-rygsæk til større børn (18 L) - sort

ACG

Rygsæk til større børn (18 L)

479,90 kr.
ONESIZE

Klarna tilgængelig ved kassen.

Uanset om du udforsker den store verden udendørs eller er på vej til undervisning, klarer denne rygsæk udfordringen. Den er lavet af slidstærkt materiale med en vandafvisende finish, det rummelige hovedrum har en polstret lomme til din laptop indeni, flaskelommerne er praktiske til opbevaring af dine drikkevarer, og en lynlåslomme foran hjælper med at sikre mindre genstande, du vil have hurtig og nem adgang til.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IZ8090-010

ACG

479,90 kr.

Uanset om du udforsker den store verden udendørs eller er på vej til undervisning, klarer denne rygsæk udfordringen. Den er lavet af slidstærkt materiale med en vandafvisende finish, det rummelige hovedrum har en polstret lomme til din laptop indeni, flaskelommerne er praktiske til opbevaring af dine drikkevarer, og en lynlåslomme foran hjælper med at sikre mindre genstande, du vil have hurtig og nem adgang til.

Produktoplysninger

  • H 43 cm x L 28 cm x D 15 cm. Stroplængde: 89 cm (længst), 44 cm (kortest)
  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IZ8090-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    ACG-rygsæk til større børn (18 L)

    ACG

    479,90 kr.

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