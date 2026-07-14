Nike ACG Rufus-sko til mænd

Nike ACG Rufus

799,90 kr.

Takket være designet, der er nemt at have på og nemt at style op eller ned, får denne ACG Rufus nemt en plads på din skohylde. Den kombinerer en ydersål med greb med en mere stødabsorberende mellemsål, så du både får komfort og greb, mens du træder uden for stierne.

Produktoplysninger Polstret krave

Skummellemsål

Ydersål i gummi

Vist farve: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Stylenr.: HV4087-200