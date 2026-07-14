Nike ACG Rufus-sko til mænd

DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Takket være designet, der er nemt at have på og nemt at style op eller ned, får denne ACG Rufus nemt en plads på din skohylde. Den kombinerer en ydersål med greb med en mere stødabsorberende mellemsål, så du både får komfort og greb, mens du træder uden for stierne.
Nike ACG Rufus
Takket være designet, der er nemt at have på og nemt at style op eller ned, får denne ACG Rufus nemt en plads på din skohylde. Den kombinerer en ydersål med greb med en mere stødabsorberende mellemsål, så du både får komfort og greb, mens du træder uden for stierne.
Nike All Conditions Gear giver dig moderne tøj, der modstår vind og vejr, så du er klar til at indtage eller forlade asfaltjunglen. Vind- og vandafvisende materialer og åndbare teknologier holder dig tildækket, mens det avancerede design udstyrer dig med alsidige opbevarings- og stylingmuligheder.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.5 stjerner
DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Nike ACG Rufus