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Nike ACG Rufus-sko til mænd - Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Nike ACG Rufus

Sko til mænd

799,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Takket være designet, der er nemt at have på og nemt at style op eller ned, får denne ACG Rufus nemt en plads på din skohylde. Den kombinerer en ydersål med greb med en mere stødabsorberende mellemsål, så du både får komfort og greb, mens du træder uden for stierne.


  • Vist farve: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Stylenr.: HV4087-200

Nike ACG Rufus

799,90 kr.

Takket være designet, der er nemt at have på og nemt at style op eller ned, får denne ACG Rufus nemt en plads på din skohylde. Den kombinerer en ydersål med greb med en mere stødabsorberende mellemsål, så du både får komfort og greb, mens du træder uden for stierne.

Produktoplysninger

  • Polstret krave
  • Skummellemsål
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Stylenr.: HV4087-200

Nike ACG

Nike All Conditions Gear giver dig moderne tøj, der modstår vind og vejr, så du er klar til at indtage eller forlade asfaltjunglen. Vind- og vandafvisende materialer og åndbare teknologier holder dig tildækket, mens det avancerede design udstyrer dig med alsidige opbevarings- og stylingmuligheder.

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

4.5 stjerner

  • DanielO716160454

    La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.

  • Great Shoe

    johnw671632531

    Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.

Nike ACG Rufus-sko til mænd

Nike ACG Rufus

799,90 kr.

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