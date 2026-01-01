ACG Radical AirFlow Dri-FIT-tanktop til trailløb til mænd

ACG Radical AirFlow

799,90 kr.

REVOLUTIONERENDE INNOVATION TIL ATLETER I BEVÆGELSE.

Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne løbsklare tanktop er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.

Radical Innovation

Vores Radical AirFlow har en utrolig åndbar og åbenhullet konstruktion, der hjælper med at lede mere luftgennemstrømning direkte til huden, så sveden hurtigt fordamper, når du bevæger dig.

Radical Construction

Det bløde, maskinstrikkede materiale med åbne huller, der er anvendt i hele tøjet, føles glat mod huden. Foldbar, elastisk kant giver pålidelig komfort og slidstyrke.

Skelsættende komfort

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.