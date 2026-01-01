Genanvendte materialer
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT-tanktop til trailløb til mænd
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Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne løbsklare tanktop er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.
- Vist farve: hvid/Anthracite
- Stylenr.: IW0767-100
ACG Radical AirFlow
REVOLUTIONERENDE INNOVATION TIL ATLETER I BEVÆGELSE.
Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne løbsklare tanktop er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.
Radical Innovation
Vores Radical AirFlow har en utrolig åndbar og åbenhullet konstruktion, der hjælper med at lede mere luftgennemstrømning direkte til huden, så sveden hurtigt fordamper, når du bevæger dig.
Radical Construction
Det bløde, maskinstrikkede materiale med åbne huller, der er anvendt i hele tøjet, føles glat mod huden. Foldbar, elastisk kant giver pålidelig komfort og slidstyrke.
Skelsættende komfort
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Flere fordele
- Det ultraåndbare strikmateriale med åbne huller føles blødt og glat mod huden.
- Den er designet til at føles afslappet i kroppen, så du føler dig mindre begrænset.
Produktoplysninger
- ACG-branding på brystet
- Vævet logomærke på venstre kant
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: hvid/Anthracite
- Stylenr.: IW0767-100
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
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ACG Radical AirFlow
Et bærbart, afkølende mikroklima til de varme naturstier.
Designet til
Trail-konkurrenceløb
Skabt til at
holde dig kølig
Ventilation for at