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ACG Radical AirFlow Dri-FIT-tanktop til trailløb til mænd - hvid/Anthracite

Genanvendte materialer

ACG Radical AirFlow

Dri-FIT-tanktop til trailløb til mænd

799,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne løbsklare tanktop er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.


  • Vist farve: hvid/Anthracite
  • Stylenr.: IW0767-100

ACG Radical AirFlow

799,90 kr.

REVOLUTIONERENDE INNOVATION TIL ATLETER I BEVÆGELSE.

Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne løbsklare tanktop er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.

Radical Innovation

Vores Radical AirFlow har en utrolig åndbar og åbenhullet konstruktion, der hjælper med at lede mere luftgennemstrømning direkte til huden, så sveden hurtigt fordamper, når du bevæger dig.

Radical Construction

Det bløde, maskinstrikkede materiale med åbne huller, der er anvendt i hele tøjet, føles glat mod huden. Foldbar, elastisk kant giver pålidelig komfort og slidstyrke.

Skelsættende komfort

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Flere fordele

  • Det ultraåndbare strikmateriale med åbne huller føles blødt og glat mod huden.
  • Den er designet til at føles afslappet i kroppen, så du føler dig mindre begrænset.

Produktoplysninger

  • ACG-branding på brystet
  • Vævet logomærke på venstre kant
  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/Anthracite
  • Stylenr.: IW0767-100

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

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    ACG Radical AirFlow Dri-FIT-tanktop til trailløb til mænd

    ACG Radical AirFlow

    799,90 kr.

    Et bærbart, afkølende mikroklima til de varme naturstier.

    Designet til

    Trail-konkurrenceløb

    Skabt til at

    holde dig kølig

    Ventilation for at

    forbedre luftgennemstrømningen

    Funktioner til performance

    • Kølig stil

      Specialudviklede luftkanaler, der accelererer luftgennemstrømningen til huden, så det føles, som om du har en storm på kroppen.

    • Klar til konkurrence

      Kort snit, så man har bedre adgang til bæltet. Foldbar, elastisk kant giver pålidelig komfort og slidstyrke.

    • Testet af atleter

      Fra klimakamre i Nike Sports Research Lab til podieplaceringer. 50 eliteatleter, 1.000 timers hård test. Kan modstå alle situationer.

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