ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT-bøllehat

Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne ACG Apex-bøllehat er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til hovedet, så du får kølig komfort. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.
ACG Radical AirFlow Apex
REVOLUTIONERENDE INNOVATION TIL ATLETER I BEVÆGELSE.
Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne ACG Apex-bøllehat er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til hovedet, så du får kølig komfort. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.
Vores Radical AirFlow har en utrolig åndbar og åbenhullet konstruktion, der hjælper med at lede mere luftgennemstrømning direkte til huden, så sveden hurtigt fordamper, når du bevæger dig.
Det bløde, maskinstrikkede materiale med åbne huller føles glat mod huden og lader kropsvarmen slippe hurtigt ud. Den omsluttende skygge hjælper med at give 360 graders beskyttelse.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Designet med lav profil sidder tæt og giver en sikker fornemmelse, mens du udforsker terrænet.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
ACG Radical AirFlow Apex