ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT-bøllehat

ACG Radical AirFlow Apex

479,90 kr.

REVOLUTIONERENDE INNOVATION TIL ATLETER I BEVÆGELSE.

Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne ACG Apex-bøllehat er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til hovedet, så du får kølig komfort. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.

Radical Innovation

Vores Radical AirFlow har en utrolig åndbar og åbenhullet konstruktion, der hjælper med at lede mere luftgennemstrømning direkte til huden, så sveden hurtigt fordamper, når du bevæger dig.

Radical Construction

Det bløde, maskinstrikkede materiale med åbne huller føles glat mod huden og lader kropsvarmen slippe hurtigt ud. Den omsluttende skygge hjælper med at give 360 graders beskyttelse.

Skelsættende komfort

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.