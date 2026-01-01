Genanvendte materialer
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV-jakke til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genbrugte nylonfibre
Vindtæt, vandtæt og klar til eventyr. Vi brugte fem dage på at vandre gennem Dolomitterne i det nordøstlige Italien for at teste denne jakke. Den letvægts 2,5L-konstruktion kombineres med snørefunktioner for en åndbar fornemmelse, der er klar til stormfulde vindstød. Og når du ikke har brug for beskyttelsen? Fold den sammen i lommen, så den kan opbevares kompakt.
- Vist farve: sort/sort/sort/Summit White
- Stylenr.: IF0101-010
ACG Phantazma
Vindtæt, vandtæt og klar til eventyr. Vi brugte fem dage på at vandre gennem Dolomitterne i det nordøstlige Italien for at teste denne jakke. Den letvægts 2,5L-konstruktion kombineres med snørefunktioner for en åndbar fornemmelse, der er klar til stormfulde vindstød. Og når du ikke har brug for beskyttelsen? Fold den sammen i lommen, så den kan opbevares kompakt.
Produktoplysninger
- 100 % nylon
- Løstsiddende pasform
- Broderede Nike ACG- og Nike Swoosh-logoer
- Vævet Phantazma-mærke indvendigt
- Strop i nakken
- Elastikmanchetter
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/sort/Summit White
- Stylenr.: IF0101-010
Størrelse og pasform
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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ACG Phantazma
Avanceret vind- og vandtæt teknologi beskytter dig mod kraftige vindstød.
Designet til
Vandresport
Vandbeskyttelse
Vandtæt
Beskyttelse mod kulden
Til koldt vejr
Vindbeskyttelse
Vindtæt
Tekniske oplysninger
Teknologi
Storm-FIT ADV
Bæredygtighed
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre