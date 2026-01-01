ACG Phantazma Storm-FIT ADV-jakke til kvinder

Vindtæt, vandtæt og klar til eventyr. Vi brugte fem dage på at vandre gennem Dolomitterne i det nordøstlige Italien for at teste denne jakke. Den letvægts 2,5L-konstruktion kombineres med snørefunktioner for en åndbar fornemmelse, der er klar til stormfulde vindstød. Og når du ikke har brug for beskyttelsen? Fold den sammen i lommen, så den kan opbevares kompakt.

Vist farve: sort/sort/sort/Summit White

Stylenr.: IF0101-010