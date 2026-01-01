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ACG Phantazma Storm-FIT ADV-jakke til kvinder - sort/sort/sort/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Phantazma

Storm-FIT ADV-jakke til kvinder

1.199 kr.
sort/sort/sort/Summit White
Safety Orange/Grey Fog/College Grey/Summit White
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genbrugte nylonfibre

Vindtæt, vandtæt og klar til eventyr. Vi brugte fem dage på at vandre gennem Dolomitterne i det nordøstlige Italien for at teste denne jakke. Den letvægts 2,5L-konstruktion kombineres med snørefunktioner for en åndbar fornemmelse, der er klar til stormfulde vindstød. Og når du ikke har brug for beskyttelsen? Fold den sammen i lommen, så den kan opbevares kompakt.


  • Vist farve: sort/sort/sort/Summit White
  • Stylenr.: IF0101-010

ACG Phantazma

1.199 kr.

Vindtæt, vandtæt og klar til eventyr. Vi brugte fem dage på at vandre gennem Dolomitterne i det nordøstlige Italien for at teste denne jakke. Den letvægts 2,5L-konstruktion kombineres med snørefunktioner for en åndbar fornemmelse, der er klar til stormfulde vindstød. Og når du ikke har brug for beskyttelsen? Fold den sammen i lommen, så den kan opbevares kompakt.

Produktoplysninger

  • 100 % nylon
  • Løstsiddende pasform
  • Broderede Nike ACG- og Nike Swoosh-logoer
  • Vævet Phantazma-mærke indvendigt
  • Strop i nakken
  • Elastikmanchetter
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/sort/Summit White
  • Stylenr.: IF0101-010

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

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    ACG Phantazma Storm-FIT ADV-jakke til kvinder

    ACG Phantazma

    1.199 kr.

    Avanceret vind- og vandtæt teknologi beskytter dig mod kraftige vindstød.

    Designet til

    Vandresport

    Vandbeskyttelse

    Vandtæt

    Beskyttelse mod kulden

    Til koldt vejr

    Vindbeskyttelse

    Vindtæt

    Tekniske oplysninger

    Teknologi

    Storm-FIT ADV

    Bæredygtighed

    Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre

    Funktioner til performance

    • Lagdelt konstruktion

      Denne letvægtsskal på 2,5 l er vandtæt, vindtæt og åndbar.

    • Design, som er nemt at pakke sammen

      Denne jakke kan pakkes ned i sin egen lomme, så den nemt kan opbevares, når du er ude i naturen.

    • Sikker opbevaring

      Lommerne med lynlås giver dig et sted til opbevaring af dine vigtige småting til turen.

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