ACG
Phantazama-jakke til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne jakke med hætte giver let, vandtæt beskyttelse under våde forhold. Den er fremstillet i slidstærkt, vævet performance-materiale, der føles glat, og har lynlåslommer, der hjælper med at sikre småting, såsom dine nøgler, kontanter eller telefon, og det sammenfoldelige design gør, at den kan foldes sammen til en lille størrelse, så den er nem at bære.
- Vist farve: Tattoo
- Stylenr.: IZ7617-502
ACG
Denne jakke med hætte giver let, vandtæt beskyttelse under våde forhold. Den er fremstillet i slidstærkt, vævet performance-materiale, der føles glat, og har lynlåslommer, der hjælper med at sikre småting, såsom dine nøgler, kontanter eller telefon, og det sammenfoldelige design gør, at den kan foldes sammen til en lille størrelse, så den er nem at bære.
Produktoplysninger
- 100 % genanvendt polyester
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: Tattoo
- Stylenr.: IZ7617-502
Størrelse og pasform
- Drengemodellen har størrelse M på og er 157 cm høj
- Pigemodellen har størrelse M på og er 138 cm høj
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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