ACG Phantazama-jakke til større børn

Denne jakke med hætte giver let, vandtæt beskyttelse under våde forhold. Den er fremstillet i slidstærkt, vævet performance-materiale, der føles glat, og har lynlåslommer, der hjælper med at sikre småting, såsom dine nøgler, kontanter eller telefon, og det sammenfoldelige design gør, at den kan foldes sammen til en lille størrelse, så den er nem at bære.

Vist farve: Tattoo

Stylenr.: IZ7617-502