Nike ACG Pegasus Trail-trailløbesko til kvinder

Nike ACG Pegasus Trail

1.149 kr.

Løb dine naturskønne kilometer med stødabsorberende komfort og godt greb.

En sko, der er lavet til løbestierne med den responsivitet, du kender fra vejen. Det er det, ACG Pegasus Trail er til – at løbe naturskønne kilometer i stødabsorberende komfort. Vi har sørget for, at den har præcis det greb, du har brug for på vådt terræn. Og pasformen? En bredere forfod giver dine tæer ekstra plads til at bevæge sig.

Overdel i specialudviklet mesh

Overdelen er testet og anerkendt og er fremstillet i let specialudviklet mesh, der kombinerer slidstyrke og åndbarhed.

ReactX-skummellemsål

Denne udgave af Peg Trail har mere ReactX-skum end før. Den øgede stakhøjde giver energiudbytte med en responsiv, stabil fornemmelse.

Ydersål med godt greb

Plask dig gennem våde stier og teknisk terræn – denne generation af Nikes All Terrain Compound (ATC) giver dig mere trækkraft end tidligere versioner.

Nyt design i tåområdet

Op ad bakke eller ned ad bakke, vi har tilføjet ekstra plads i tåområdet og forfoden for komfort hele vejen. Et bredere design betyder mere stabilitet på tekniske stier.