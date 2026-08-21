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Nike ACG Pegasus Trail-trailløbesko til kvinder - Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II

Genanvendte materialer

Nike ACG Pegasus Trail

Trailløbesko til kvinder

1.149 kr.
Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
sort/Anthracite/sort
Summit White/Phantom/Safety Orange/sort
sort/Anthracite/Summit White
Ghost/Mineral Slate/Sea Glass/Cement Grey
Barely Green/Light Bone/Tattoo/Silver Lilac
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Jade Horizon/Light Silver/Safety Orange/Phantom
Design dit eget Nike By You-produkt

Klarna tilgængelig ved kassen.

  • Vist farve: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Stylenr.: HV8121-200

Nike ACG Pegasus Trail

1.149 kr.

Løb dine naturskønne kilometer med stødabsorberende komfort og godt greb.

En sko, der er lavet til løbestierne med den responsivitet, du kender fra vejen. Det er det, ACG Pegasus Trail er til – at løbe naturskønne kilometer i stødabsorberende komfort. Vi har sørget for, at den har præcis det greb, du har brug for på vådt terræn. Og pasformen? En bredere forfod giver dine tæer ekstra plads til at bevæge sig.

Overdel i specialudviklet mesh

Overdelen er testet og anerkendt og er fremstillet i let specialudviklet mesh, der kombinerer slidstyrke og åndbarhed.

ReactX-skummellemsål

Denne udgave af Peg Trail har mere ReactX-skum end før. Den øgede stakhøjde giver energiudbytte med en responsiv, stabil fornemmelse.

Ydersål med godt greb

Plask dig gennem våde stier og teknisk terræn – denne generation af Nikes All Terrain Compound (ATC) giver dig mere trækkraft end tidligere versioner.

Nyt design i tåområdet

Op ad bakke eller ned ad bakke, vi har tilføjet ekstra plads i tåområdet og forfoden for komfort hele vejen. Et bredere design betyder mere stabilitet på tekniske stier.

Produktoplysninger

  • Vægt: ca. 247 g (str. 39 til kvinder)
  • Hældrop: 8 mm
  • Vist farve: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Stylenr.: HV8121-200

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike ACG Pegasus Trail-trailløbesko til kvinder

    Nike ACG Pegasus Trail

    1.149 kr.