Genanvendte materialer
Nike ACG Pegasus Trail
Trailløbesko til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
- Vist farve: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
- Stylenr.: HV8121-200
Nike ACG Pegasus Trail
Løb dine naturskønne kilometer med stødabsorberende komfort og godt greb.
En sko, der er lavet til løbestierne med den responsivitet, du kender fra vejen. Det er det, ACG Pegasus Trail er til – at løbe naturskønne kilometer i stødabsorberende komfort. Vi har sørget for, at den har præcis det greb, du har brug for på vådt terræn. Og pasformen? En bredere forfod giver dine tæer ekstra plads til at bevæge sig.
Overdel i specialudviklet mesh
Overdelen er testet og anerkendt og er fremstillet i let specialudviklet mesh, der kombinerer slidstyrke og åndbarhed.
ReactX-skummellemsål
Denne udgave af Peg Trail har mere ReactX-skum end før. Den øgede stakhøjde giver energiudbytte med en responsiv, stabil fornemmelse.
Ydersål med godt greb
Plask dig gennem våde stier og teknisk terræn – denne generation af Nikes All Terrain Compound (ATC) giver dig mere trækkraft end tidligere versioner.
Nyt design i tåområdet
Op ad bakke eller ned ad bakke, vi har tilføjet ekstra plads i tåområdet og forfoden for komfort hele vejen. Et bredere design betyder mere stabilitet på tekniske stier.
Produktoplysninger
- Vægt: ca. 247 g (str. 39 til kvinder)
- Hældrop: 8 mm
- Vist farve: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
- Stylenr.: HV8121-200
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike ACG Pegasus Trail