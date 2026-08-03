Nike ACG Pegasus Trail-løbesko til større børn

amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Er der snoede stier forude? Så tag dit ACG-spil med. Denne Pegasus 6 løbesko er let og åndbar og er fyldt med ReactX Lite-skum, der giver et holdbart, fjedrende løb. Ydersålen i gummi, til alle typer terræn, hjælper dig med at holde tempoet uanset terrænet.
Nike ACG Pegasus Trail
Er der snoede stier forude? Så tag dit ACG-spil med. Denne Pegasus 6 løbesko er let og åndbar og er fyldt med ReactX Lite-skum, der giver et holdbart, fjedrende løb. Ydersålen i gummi, til alle typer terræn, hjælper dig med at holde tempoet uanset terrænet.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Nike ACG Pegasus Trail
ACG Pegasus Trail er perfekt til børn, der elsker at komme udenfor. Den er skabt til at klare grusstier, blandet terræn og hverdagslige eventyr med slidstyrke, responsiv stødabsorbering og friktion, der er klar til stier.
Mellemsålen af ReactX-skum og med øget stakhøjde giver slidstærk, responsiv stødabsorbering og en stabil fornemmelse under foden. Den hjælper børn med at holde sig veltilpasse i ujævnt terræn.
Vi har tilføjet mere ReactX-skum for at øge dæmpningen i forhold til tidligere versioner. Den opdaterede ydersål hjælper med at give optimalt greb på våde, ujævne stier og blandede underlag.
Nike Trail All Terrain Compound-ydersålen (ATC) er designet til at give greb på våde stier og på ujævnt, barskt underlag.
ACG Pegasus Trail kombinerer responsiv stødabsorbering med slidstærkt greb og komfort hele dagen, så børnene kan tage med overalt.
Trækstroppen på hælen hjælper børn med nemt at smutte i ACG Pegasus Trail, mens traditionelle snørebånd giver en sikker pasform.
Letvægts-mesh på overdelen lader luften cirkulere, så fødderne kan ånde. Vi har forstærket områder med høj slitage, så skoen kan klare gentagne udendørs eventyr.
Når stødabsorberingen begynder at føles flad, eller ydersålens slidbane viser tydelige tegn på slid, er det normalt tid til et nyt par, der kan hjælpe med at holde hvert skridt behageligt og sikkert på stien.