Nike ACG Pegasus Trail-løbesko til større børn

Vi har tilføjet mere ReactX-skum for at øge dæmpningen i forhold til tidligere versioner. Den opdaterede ydersål hjælper med at give optimalt greb på våde, ujævne stier og blandede underlag.

Mellemsålen af ReactX-skum og med øget stakhøjde giver slidstærk, responsiv stødabsorbering og en stabil fornemmelse under foden. Den hjælper børn med at holde sig veltilpasse i ujævnt terræn.

ACG Pegasus Trail er perfekt til børn, der elsker at komme udenfor. Den er skabt til at klare grusstier, blandet terræn og hverdagslige eventyr med slidstyrke, responsiv stødabsorbering og friktion, der er klar til stier.

Hvordan klarer ydersålen på ACG Pegasus Trail sig på vådt og ujævnt terræn? Nike Trail All Terrain Compound-ydersålen (ATC) er designet til at give greb på våde stier og på ujævnt, barskt underlag.

Hvor alsidig er ACG Pegasus Trail til trails, brug på vej og daglige aktiviteter? ACG Pegasus Trail kombinerer responsiv stødabsorbering med slidstærkt greb og komfort hele dagen, så børnene kan tage med overalt.

Hvor nem er ACG Pegasus Trail for børn at tage af og på? Trækstroppen på hælen hjælper børn med nemt at smutte i ACG Pegasus Trail, mens traditionelle snørebånd giver en sikker pasform.

Hvor åndbar er ACG Pegasus Trail til aktive børn? Letvægts-mesh på overdelen lader luften cirkulere, så fødderne kan ånde. Vi har forstærket områder med høj slitage, så skoen kan klare gentagne udendørs eventyr.