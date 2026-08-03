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Nike ACG Pegasus Trail-løbesko til større børn - sort/Anthracite/Summit White

Nike ACG Pegasus Trail

Løbesko til større børn

799,90 kr.
sort/Anthracite/Summit White
sort/Anthracite/sort
Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Er der snoede stier forude? Så tag dit ACG-spil med. Denne Pegasus 6 løbesko er let og åndbar og er fyldt med ReactX Lite-skum, der giver et holdbart, fjedrende løb. Ydersålen i gummi, til alle typer terræn, hjælper dig med at holde tempoet uanset terrænet.


  • Vist farve: sort/Anthracite/Summit White
  • Stylenr.: IH2305-001

Nike ACG Pegasus Trail

799,90 kr.

Er der snoede stier forude? Så tag dit ACG-spil med. Denne Pegasus 6 løbesko er let og åndbar og er fyldt med ReactX Lite-skum, der giver et holdbart, fjedrende løb. Ydersålen i gummi, til alle typer terræn, hjælper dig med at holde tempoet uanset terrænet.

Fordele

  • En let meshoverdel er slidstærk og åndbar, samtidig med at den er superlet.
  • Denne Peg er lavet med mere ReactX-skum end den sidste udgave og har mere støtte og stødabsorbering til de stenbelagte løbeture.
  • En ydersål med høj friktion giver dig mere greb i vådt vejr.

Produktoplysninger

  • Trækstrop i hælen
  • Klassiske snørebånd
  • Lav krave
  • Vist farve: sort/Anthracite/Summit White
  • Stylenr.: IH2305-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • amazing

    heathers595868528

    Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.

Nike ACG Pegasus Trail-løbesko til større børn

Nike ACG Pegasus Trail

799,90 kr.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (8)

Hvem passer ACG Pegasus Trail bedst til?

ACG Pegasus Trail er perfekt til børn, der elsker at komme udenfor. Den er skabt til at klare grusstier, blandet terræn og hverdagslige eventyr med slidstyrke, responsiv stødabsorbering og friktion, der er klar til stier.

Hvilken stødabsorberingsteknologi bruger ACG Pegasus Trail?

Mellemsålen af ReactX-skum og med øget stakhøjde giver slidstærk, responsiv stødabsorbering og en stabil fornemmelse under foden. Den hjælper børn med at holde sig veltilpasse i ujævnt terræn.

Hvordan er ACG Pegasus Trail en forbedring i forhold til tidligere udgaver?

Vi har tilføjet mere ReactX-skum for at øge dæmpningen i forhold til tidligere versioner. Den opdaterede ydersål hjælper med at give optimalt greb på våde, ujævne stier og blandede underlag.

Hvordan klarer ydersålen på ACG Pegasus Trail sig på vådt og ujævnt terræn?

Nike Trail All Terrain Compound-ydersålen (ATC) er designet til at give greb på våde stier og på ujævnt, barskt underlag.

Hvor alsidig er ACG Pegasus Trail til trails, brug på vej og daglige aktiviteter?

ACG Pegasus Trail kombinerer responsiv stødabsorbering med slidstærkt greb og komfort hele dagen, så børnene kan tage med overalt.

Hvor nem er ACG Pegasus Trail for børn at tage af og på?

Trækstroppen på hælen hjælper børn med nemt at smutte i ACG Pegasus Trail, mens traditionelle snørebånd giver en sikker pasform.

Hvor åndbar er ACG Pegasus Trail til aktive børn?

Letvægts-mesh på overdelen lader luften cirkulere, så fødderne kan ånde. Vi har forstærket områder med høj slitage, så skoen kan klare gentagne udendørs eventyr.

Hvornår bør børn udskifte ACG Pegasus Trail?

Når stødabsorberingen begynder at føles flad, eller ydersålens slidbane viser tydelige tegn på slid, er det normalt tid til et nyt par, der kan hjælpe med at holde hvert skridt behageligt og sikkert på stien.

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