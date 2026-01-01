Nike ACG "Mystery Lights" Storm-FIT ADV-bukser

Nike ACG "Mystery Lights"

3.349 kr.

Disse bukser, der er skabt til at holde dig beskyttet mod vind og vand, er fremstillet i GORE-TEX materiale og Nike Storm-FIT ADV-teknologi. Trelagskonstruktionen består af en vandtæt membran mellem et slidstærkt ydermateriale og en indvendig foring.

Inspireret af himlen

Big Bend National Park er et stort område i Chihuahuan ørkenen i det vestlige Texas. Mens områdets himmel normalt er blandt landets mørkeste, så brydes mørket af Marfa-lysene, der er spøgelsesagtige kugler, der lyser op over ørkenen. Disse lys inspirerede kollektionens navn.

Avanceret beskyttelse

Vandtæt GORE-TEX-materiale holder dig tør, så du kan fokusere på eventyret. Nike Storm-FIT ADV-teknologien kombinerer vindtæt og vandtæt materiale med avanceret design og funktioner, der hjælper med at holde dig tilpas under barske vejrforhold. De vandtætte lynlåse giver ekstra beskyttelse mod vind og vejr.

Klar til vintersport

Anklerne er udstyret med lynlåssikre snegamacher, elastiske manchetter og trykknapper, der kan fastgøres til dine støvler. Det svedtransporterende meshfor holder dig tør og godt tilpas. Hånd- og forlommerne med lynlås har en blød, varm foring.

Klar til eventyr

Den løstsiddende pasform føles rummelig i sædet, lårene og benene. Med hægtelukningen i taljen kan du fastholde pasformen.