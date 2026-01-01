Genanvendte materialer
Nike ACG "Mystery Lights"
Storm-FIT ADV-bukser
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Disse bukser, der er skabt til at holde dig beskyttet mod vind og vand, er fremstillet i GORE-TEX materiale og Nike Storm-FIT ADV-teknologi. Trelagskonstruktionen består af en vandtæt membran mellem et slidstærkt ydermateriale og en indvendig foring.
- Vist farve: Safety Orange/Mosswood Brown/sort/Mosswood Brown
- Stylenr.: HV1127-819
Nike ACG "Mystery Lights"
Disse bukser, der er skabt til at holde dig beskyttet mod vind og vand, er fremstillet i GORE-TEX materiale og Nike Storm-FIT ADV-teknologi. Trelagskonstruktionen består af en vandtæt membran mellem et slidstærkt ydermateriale og en indvendig foring.
Inspireret af himlen
Big Bend National Park er et stort område i Chihuahuan ørkenen i det vestlige Texas. Mens områdets himmel normalt er blandt landets mørkeste, så brydes mørket af Marfa-lysene, der er spøgelsesagtige kugler, der lyser op over ørkenen. Disse lys inspirerede kollektionens navn.
Avanceret beskyttelse
Vandtæt GORE-TEX-materiale holder dig tør, så du kan fokusere på eventyret. Nike Storm-FIT ADV-teknologien kombinerer vindtæt og vandtæt materiale med avanceret design og funktioner, der hjælper med at holde dig tilpas under barske vejrforhold. De vandtætte lynlåse giver ekstra beskyttelse mod vind og vejr.
Klar til vintersport
Anklerne er udstyret med lynlåssikre snegamacher, elastiske manchetter og trykknapper, der kan fastgøres til dine støvler. Det svedtransporterende meshfor holder dig tør og godt tilpas. Hånd- og forlommerne med lynlås har en blød, varm foring.
Klar til eventyr
Den løstsiddende pasform føles rummelig i sædet, lårene og benene. Med hægtelukningen i taljen kan du fastholde pasformen.
Flere fordele
Designet til at hæfte på "Mystery Lights"-jakken.
Produktoplysninger
- Broderet ACG-logo
- Indvendigt "Mystery Lights"-mærke fortæller en historie
- ACG-tribiner
- Hoveddel: 100% polyester. Belægninger: 100% nylon. For: 100% polyester. Panelfor: 85% polyester/15% elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Safety Orange/Mosswood Brown/sort/Mosswood Brown
- Stylenr.: HV1127-819
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 187 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike ACG "Mystery Lights"