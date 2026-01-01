Genanvendte materialer
Nike ACG "Mystery Lights"
Snejakke
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Jakken, der er skabt til at beskytte dig mod vind og vand, er fremstillet i et GORE-TEX-materiale og med Nike Storm-FIT ADV-teknologi. Trelagskonstruktionen består af en vandtæt membran mellem et slidstærkt ydermateriale og en indvendig foring.
- Vist farve: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Stylenr.: HV1131-353
Nike ACG "Mystery Lights"
Jakken, der er skabt til at beskytte dig mod vind og vand, er fremstillet i et GORE-TEX-materiale og med Nike Storm-FIT ADV-teknologi. Trelagskonstruktionen består af en vandtæt membran mellem et slidstærkt ydermateriale og en indvendig foring.
Inspireret af himlen
Big Bend National Park er et stort område i Chihuahuan ørkenen i det vestlige Texas. Mens områdets himmel normalt er blandt landets mørkeste, så brydes mørket af Marfa-lysene, der er spøgelsesagtige kugler, der lyser op over ørkenen. Disse lys inspirerede kollektionens navn.
Avanceret beskyttelse
Vandtæt GORE-TEX-materiale holder dig tør, så du kan fokusere på eventyret. Nike Storm-FIT ADV-teknologien kombinerer vindtæt og vandtæt materiale med avanceret design og funktioner, der hjælper med at holde dig tilpas under barske vejrforhold. En vandtæt tovejslynlås giver ekstra beskyttelse mod vind og vejr.
Klar til vintersport
Et indbygget snefang og forlængede manchetter med hægtelukning ved håndleddene forhindrer, at sne trænger ind langs kanterne. Lynlåsene går fra armhulerne til taljen, så du får ventilation og adgang til ting i basislagets lommer. En paslomme med lynlås på ærmet er tilføjet for at gøre det nemt at blippe-ind.
Klar til eventyr
Jakkens oversized pasform er designet med masser af plads i kroppen, så den giver bevægelsesfrihed og nemt kan bruges som et lag. Elastiksnoren og justeringen i taljen giver dig den perfekte pasform. Snoretrækket bagpå hætten er designet til at justere over din hjelm.
Flere fordele
- Designet til at hæfte på "Mystery Lights"-bukser.
- Lynlåslommerne til hænderne har varmt tricot-for.
Produktoplysninger
- Indvendigt "Mystery Lights"-mærke fortæller en historie
- ACG-tribiner
- Indvendig åben lomme til opbevaring
- Hættesolskærm
- Strop i nakken
- Hoveddel: 100% polyester. For: 100% polyester. Paneler/for: 85% polyester/15% elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Stylenr.: HV1131-353
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Overdimensioneret pasform: overdrevet og rummelig
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike ACG "Mystery Lights"