Nike ACG "Mystery Lights"-snejakke

Nike ACG "Mystery Lights"

2.949 kr.

Jakken, der er skabt til at beskytte dig mod vind og vand, er fremstillet i et GORE-TEX-materiale og med Nike Storm-FIT ADV-teknologi. Trelagskonstruktionen består af en vandtæt membran mellem et slidstærkt ydermateriale og en indvendig foring.

Inspireret af himlen

Big Bend National Park er et stort område i Chihuahuan ørkenen i det vestlige Texas. Mens områdets himmel normalt er blandt landets mørkeste, så brydes mørket af Marfa-lysene, der er spøgelsesagtige kugler, der lyser op over ørkenen. Disse lys inspirerede kollektionens navn.

Avanceret beskyttelse

Vandtæt GORE-TEX-materiale holder dig tør, så du kan fokusere på eventyret. Nike Storm-FIT ADV-teknologien kombinerer vindtæt og vandtæt materiale med avanceret design og funktioner, der hjælper med at holde dig tilpas under barske vejrforhold. En vandtæt tovejslynlås giver ekstra beskyttelse mod vind og vejr.

Klar til vintersport

Et indbygget snefang og forlængede manchetter med hægtelukning ved håndleddene forhindrer, at sne trænger ind langs kanterne. Lynlåsene går fra armhulerne til taljen, så du får ventilation og adgang til ting i basislagets lommer. En paslomme med lynlås på ærmet er tilføjet for at gøre det nemt at blippe-ind.

Klar til eventyr

Jakkens oversized pasform er designet med masser af plads i kroppen, så den giver bevægelsesfrihed og nemt kan bruges som et lag. Elastiksnoren og justeringen i taljen giver dig den perfekte pasform. Snoretrækket bagpå hætten er designet til at justere over din hjelm.