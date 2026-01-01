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Nike ACG
Max90-T-shirt til større børn
239,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne førsteklasses T-shirt har en løstsiddende pasform, der er rummelig i kroppen, så du nemt kan bevæge dig og have flere lag på. Det kraftige, svedtransporterende materiale har en stiv drapering og en struktureret fornemmelse.
- Vist farve: hvid
- Stylenr.: IM9322-100
Nike ACG
239,90 kr.
Denne førsteklasses T-shirt har en løstsiddende pasform, der er rummelig i kroppen, så du nemt kan bevæge dig og have flere lag på. Det kraftige, svedtransporterende materiale har en stiv drapering og en struktureret fornemmelse.
Produktoplysninger
- 63 % polyester/37 % bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: hvid
- Stylenr.: IM9322-100
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 130 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike ACG
239,90 kr.