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Nike ACG Max90-T-shirt til større børn - hvid

Nike ACG

Max90-T-shirt til større børn

239,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne førsteklasses T-shirt har en løstsiddende pasform, der er rummelig i kroppen, så du nemt kan bevæge dig og have flere lag på. Det kraftige, svedtransporterende materiale har en stiv drapering og en struktureret fornemmelse.


  • Vist farve: hvid
  • Stylenr.: IM9322-100

Nike ACG

239,90 kr.

Denne førsteklasses T-shirt har en løstsiddende pasform, der er rummelig i kroppen, så du nemt kan bevæge dig og have flere lag på. Det kraftige, svedtransporterende materiale har en stiv drapering og en struktureret fornemmelse.

Produktoplysninger

  • 63 % polyester/37 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid
  • Stylenr.: IM9322-100

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 130 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike ACG Max90-T-shirt til større børn

    Nike ACG

    239,90 kr.

    Fuldend looket

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