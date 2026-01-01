Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV-tights til trailløb til mænd

Nike ACG "Lunar Ray"

799,90 kr.

Stierne løber ikke af sig selv. Så skal du tackle terrænet i disse tights, der har en tætsiddende pasform, der hjælper med at reducere hudirritation. Fire lommer (én med lynlås og designet til at passe til de fleste telefoner) giver dig nem opbevaring. Det åndbare og hurtigtørrende materiale hjælper dig desuden med at holde dig godt tilpas hele vejen.

Svedtransporterende teknologi

Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Strømlinet pasform

Den elastiske linning med snoretræk lader dig finde den perfekte pasform. Og for at bevare et strømlinet look hele vejen ned til anklerne har vi tilføjet lynlåse ved kanterne.

Hold dig forberedt

Fire lommer i alt – to sidelommer i mesh, en indvendig lomme på indershortsene og en baglomme med lynlås – passer til dine geler, salttabletter og telefon.