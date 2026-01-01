Genanvendte materialer
Nike ACG "Lunar Ray"
Dri-FIT ADV-tights til trailløb til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Stierne løber ikke af sig selv. Så skal du tackle terrænet i disse tights, der har en tætsiddende pasform, der hjælper med at reducere hudirritation. Fire lommer (én med lynlås og designet til at passe til de fleste telefoner) giver dig nem opbevaring. Det åndbare og hurtigtørrende materiale hjælper dig desuden med at holde dig godt tilpas hele vejen.
- Vist farve: sort/Summit White
- Stylenr.: IO9673-010
Nike ACG "Lunar Ray"
Stierne løber ikke af sig selv. Så skal du tackle terrænet i disse tights, der har en tætsiddende pasform, der hjælper med at reducere hudirritation. Fire lommer (én med lynlås og designet til at passe til de fleste telefoner) giver dig nem opbevaring. Det åndbare og hurtigtørrende materiale hjælper dig desuden med at holde dig godt tilpas hele vejen.
Svedtransporterende teknologi
Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Strømlinet pasform
Den elastiske linning med snoretræk lader dig finde den perfekte pasform. Og for at bevare et strømlinet look hele vejen ned til anklerne har vi tilføjet lynlåse ved kanterne.
Hold dig forberedt
Fire lommer i alt – to sidelommer i mesh, en indvendig lomme på indershortsene og en baglomme med lynlås – passer til dine geler, salttabletter og telefon.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 83 % polyester/17 % elastan. Mesh: 82 % polyester/18 % elastan. Indershorts: 89 % polyester/11 % elastan.
- Tætsiddende pasform
- Elastisk linning med ACG-branding og udvendigt snoretræk
- Justerbare lynlåse ved manchetterne
- Reflekterende Nike ACG- og Nike Swoosh-logoer
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Summit White
- Stylenr.: IO9673-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 187 cm høj
- Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike ACG "Lunar Ray"