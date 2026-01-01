Genanvendte materialer
Nike ACG "Lunar Lake"
Therma-FIT ADV-jakke til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte fibre
ACG-dynejakken er fuldt udstyret og skabt til eventyr i koldt vejr med PrimaLoft®-isolering, der holder dig varm. Når vejret bliver varmere, kan jakken pakkes ned i sin egen pose med snoretræk, så den er nem at transportere.
- Vist farve: Anthracite/sort
- Stylenr.: HV1144-060
Nike ACG "Lunar Lake"
ACG-dynejakken er fuldt udstyret og skabt til eventyr i koldt vejr med PrimaLoft®-isolering, der holder dig varm. Når vejret bliver varmere, kan jakken pakkes ned i sin egen pose med snoretræk, så den er nem at transportere.
Bekæmp kulden
Nike Therma-FIT ADV-teknologien kombinerer varmeregulerende stof med avanceret teknologi og funktioner, der hjælper med at holde dig varm i koldt vejr. Vi har brugt PrimaLoft®-isolering for at give let, pålidelig varme. Den er fremstillet med små fibre, der skaber lommer af isolerende luft, der holder på varmen og lader fugten slippe ud.
Klædt på til udendørs brug
Vi gav denne frakke en løstsiddende pasform, der er rummelig i kroppen og perfekt til lag-på-lag. Kombinationen af hætte og snood udvider tildækningen omkring dit hoved og ansigt. Et snoretrækssystem i taljen giver dig mulighed for at justere pasformen.
Sammenfoldelig og blød
Denne dynejakke kan pakkes ned i en indvendig meshpose og kan bruges som pude på campingture.
Produktoplysninger
- Broderet ACG-logo giver lys i mørket
- UFO-perle giver lys i mørket
- ACG-tribiner
- Lynlåslommer til hænderne
- Tovejslynlås
- Hoveddel: 100% nylon. For/fyld: 100% polyester.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Anthracite/sort
- Stylenr.: HV1144-060
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 180 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike ACG "Lunar Lake"