Nike ACG "Lunar Lake" Therma-FIT ADV-jakke til mænd

Nike ACG "Lunar Lake"

2.599 kr.

ACG-dynejakken er fuldt udstyret og skabt til eventyr i koldt vejr med PrimaLoft®-isolering, der holder dig varm. Når vejret bliver varmere, kan jakken pakkes ned i sin egen pose med snoretræk, så den er nem at transportere.

Bekæmp kulden

Nike Therma-FIT ADV-teknologien kombinerer varmeregulerende stof med avanceret teknologi og funktioner, der hjælper med at holde dig varm i koldt vejr. Vi har brugt PrimaLoft®-isolering for at give let, pålidelig varme. Den er fremstillet med små fibre, der skaber lommer af isolerende luft, der holder på varmen og lader fugten slippe ud.

Klædt på til udendørs brug

Vi gav denne frakke en løstsiddende pasform, der er rummelig i kroppen og perfekt til lag-på-lag. Kombinationen af hætte og snood udvider tildækningen omkring dit hoved og ansigt. Et snoretrækssystem i taljen giver dig mulighed for at justere pasformen.

Sammenfoldelig og blød

Denne dynejakke kan pakkes ned i en indvendig meshpose og kan bruges som pude på campingture.