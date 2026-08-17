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Gode bedømmelser
ACG LDV-sko til mænd - Wolf Grey/Summit White/hvid/Navy

ACG LDV

Sko til mænd

979,90 kr.
Wolf Grey/Summit White/hvid/Navy
Varsity Red/Sail/hvid/Wolf Grey
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Før ACG blev til ACG, besteg LDV bjergtoppe. LDV var oprindeligt en sko til distanceløb, som blev opgraderet med forbedret slidstyrke for at gøre den klar til trailløb. Den sko, du får i dag, har stadig det åndbare meshmateriale og de skridsikre Waffle-mønstrede ydersåler, men den hører hjemme, hvor den skal – hos ACG. Længe leve Long Distance Vector.


  • Vist farve: Wolf Grey/Summit White/hvid/Navy
  • Stylenr.: IF2857-001

ACG LDV

979,90 kr.

Før ACG blev til ACG, besteg LDV bjergtoppe. LDV var oprindeligt en sko til distanceløb, som blev opgraderet med forbedret slidstyrke for at gøre den klar til trailløb. Den sko, du får i dag, har stadig det åndbare meshmateriale og de skridsikre Waffle-mønstrede ydersåler, men den hører hjemme, hvor den skal – hos ACG. Længe leve Long Distance Vector.

Fordele

  • Mesh-overdelen er slidstærk og åndbar.
  • Waffle-ydersålen i gummi giver dig slidstærkt greb og klassisk stil.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Wolf Grey/Summit White/hvid/Navy
  • Stylenr.: IF2857-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (24)

4.6 stjerner

  • Federschuh in Rot

    Enrico841255912

    überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben

  • A great simple ACG

    twjaynes

    Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe

  • Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.

    Nacho Saera

    Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.

ACG LDV-sko til mænd

ACG LDV

979,90 kr.

Fuldend looket

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