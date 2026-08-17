ACG LDV-sko til mænd

Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
Klarna tilgængelig ved kassen.
Før ACG blev til ACG, besteg LDV bjergtoppe. LDV var oprindeligt en sko til distanceløb, som blev opgraderet med forbedret slidstyrke for at gøre den klar til trailløb. Den sko, du får i dag, har stadig det åndbare meshmateriale og de skridsikre Waffle-mønstrede ydersåler, men den hører hjemme, hvor den skal – hos ACG. Længe leve Long Distance Vector.
ACG LDV
Før ACG blev til ACG, besteg LDV bjergtoppe. LDV var oprindeligt en sko til distanceløb, som blev opgraderet med forbedret slidstyrke for at gøre den klar til trailløb. Den sko, du får i dag, har stadig det åndbare meshmateriale og de skridsikre Waffle-mønstrede ydersåler, men den hører hjemme, hvor den skal – hos ACG. Længe leve Long Distance Vector.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.
Nacho Saera
Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.
ACG LDV