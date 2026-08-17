ACG LDV-sko til mænd

Før ACG blev til ACG, besteg LDV bjergtoppe. LDV var oprindeligt en sko til distanceløb, som blev opgraderet med forbedret slidstyrke for at gøre den klar til trailløb. Den sko, du får i dag, har stadig det åndbare meshmateriale og de skridsikre Waffle-mønstrede ydersåler, men den hører hjemme, hvor den skal – hos ACG. Længe leve Long Distance Vector.

Vist farve: Wolf Grey/Summit White/hvid/Navy

Stylenr.: IF2857-001