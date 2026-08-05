ACG Lava Loops Dri-FIT ADV-tights i halv længde til trailløb til mænd

mapelbadger
First pair of real running tights, they felt great pockets fits my IPhone Pro Max.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Stierne løber ikke af sig selv. Så klar terrænet i disse halvlange tights, designet med en tætsiddende pasform, der hjælper med at reducere hudirritation. Derudover er der et væld af lommer og et elastiksystem på bagsiden, der kan holde de lag, du smider, når dagen bliver varm.
ACG Lava Loops
Stierne løber ikke af sig selv. Så klar terrænet i disse halvlange tights, designet med en tætsiddende pasform, der hjælper med at reducere hudirritation. Derudover er der et væld af lommer og et elastiksystem på bagsiden, der kan holde de lag, du smider, når dagen bliver varm.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.3 stjerner
mapelbadger
First pair of real running tights, they felt great pockets fits my IPhone Pro Max.
Gym or run perfect shorts even better than last years trail short
lynsey13
One of the best shorts ever bought ideal legnth pocket are good size for phone and the loops on the back ideal if you need to lose a top layer as a woman I don’t particularly love the interior briefs but I’ll live it’s a men’s product women as we are aware carry less or must take a bag with us if you do functional fitness cross fit hyrox you need to consider these .
Too Short Compared to the Previous Lava Loops
Gerben069271ae3f4b481bb4c63829e7625cf8
I was disappointed to find that the new ACG Lava Loops are about 2 cm shorter than the previous Nike Trail Lava Loops. The older version had the perfect length for me, but the new one feels too short and doesn't provide the same coverage or comfort. The quality is still good, but the reduced length is a dealbreaker for my personal preference. I really hope Nike brings back the original fit.
ACG Lava Loops