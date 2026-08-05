ACG Lava Loops Dri-FIT ADV-tights i halv længde til trailløb til mænd

Stierne løber ikke af sig selv. Så klar terrænet i disse halvlange tights, designet med en tætsiddende pasform, der hjælper med at reducere hudirritation. Derudover er der et væld af lommer og et elastiksystem på bagsiden, der kan holde de lag, du smider, når dagen bliver varm.

Vist farve: sort/Summit White

Stylenr.: IO9671-010