ACG Lava Loft Therma-FIT-jakke til mænd

Great Jacket
BillO629782324
Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.
Udviklet i et laboratorium, testet på løbestierne. Denne jakke har den teknologi, du har brug for til at tage på iskolde kilometer – dunfyldte paneler for varme og AeroLoft-perforeringer for åndbarhed. Elastiske paneler hjælper dig med at bevæge dig ubesværet, og justerbare detaljer lader dig tilpasse din pasform. Har du ikke brug for varmen? Den kan endda pakkes sammen i lommen, så den kan opbevares kompakt.
ACG Lava Loft
Udviklet i et laboratorium, testet på løbestierne. Denne jakke har den teknologi, du har brug for til at tage på iskolde kilometer – dunfyldte paneler for varme og AeroLoft-perforeringer for åndbarhed. Elastiske paneler hjælper dig med at bevæge dig ubesværet, og justerbare detaljer lader dig tilpasse din pasform. Har du ikke brug for varmen? Den kan endda pakkes sammen i lommen, så den kan opbevares kompakt.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.7 stjerner
Great Jacket
BillO629782324
Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.
Light, cool-looking jacket.
Alpharoach
Just bought this jacket, glad I sized one up. Usually order medium with ACG, but this one fits rather snug. I'll only wear a shirt underneath, but if you plan on putting on a sweater with this jacket, go 2 sizes up.
Cold Runner
JehielB938614297
Fits true to size!!!! Great feel to it. Went running out in 32 degree weather and was just fine. Fits slim but the jacket is mostly for a runner’s build so it’s fitted as well (but stretches out in needed areas). There are tiny holes for breathability. I sweat a lot so that helped out for me.
ACG Lava Loft
Designet til
Beskyttelse mod kulden
Vandbeskyttelse
Vindbeskyttelse
Vægt
Teknologi
Therma-FIT
Foring
Dunfyld
Bæredygtighed
Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre
Baptiste Coatantiec
ACG-atlet, sluttede som nr. 11 ved 2025 UTMB 100M