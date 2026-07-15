ACG Lava Loft Therma-FIT-jakke til mænd

Udviklet i et laboratorium, testet på løbestierne. Denne jakke har den teknologi, du har brug for til at tage på iskolde kilometer – dunfyldte paneler for varme og AeroLoft-perforeringer for åndbarhed. Elastiske paneler hjælper dig med at bevæge dig ubesværet, og justerbare detaljer lader dig tilpasse din pasform. Har du ikke brug for varmen? Den kan endda pakkes sammen i lommen, så den kan opbevares kompakt.

Vist farve: sort/sort/sort/Summit White

Stylenr.: IO9132-010