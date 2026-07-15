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ACG Lava Loft Therma-FIT-jakke til mænd - sort/sort/sort/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Lava Loft

Therma-FIT-jakke til mænd

2.049 kr.
sort/sort/sort/Summit White
Safety Orange/Cream II/Cream II/Summit White
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.

Udviklet i et laboratorium, testet på løbestierne. Denne jakke har den teknologi, du har brug for til at tage på iskolde kilometer – dunfyldte paneler for varme og AeroLoft-perforeringer for åndbarhed. Elastiske paneler hjælper dig med at bevæge dig ubesværet, og justerbare detaljer lader dig tilpasse din pasform. Har du ikke brug for varmen? Den kan endda pakkes sammen i lommen, så den kan opbevares kompakt.


  • Vist farve: sort/sort/sort/Summit White
  • Stylenr.: IO9132-010

ACG Lava Loft

2.049 kr.

Udviklet i et laboratorium, testet på løbestierne. Denne jakke har den teknologi, du har brug for til at tage på iskolde kilometer – dunfyldte paneler for varme og AeroLoft-perforeringer for åndbarhed. Elastiske paneler hjælper dig med at bevæge dig ubesværet, og justerbare detaljer lader dig tilpasse din pasform. Har du ikke brug for varmen? Den kan endda pakkes sammen i lommen, så den kan opbevares kompakt.

Produktoplysninger

  • Krop og panelfor: 100 % polyester. Paneler: 80% polyester/20% elastan. Panelfyld: hvid/grå andedun (mindst 90% dun)/(APA-version: 90% andedun/10% fjer).
  • Materialeprocenterne kan variere. Tjek mærkatet for at se den nøjagtige materialesammensætning.
  • Standardpasform
  • Indvendigt Lava Loft-mærke
  • Elastiske bindinger i kanten
  • Elastisk snoretræk og elastik ved kanten
  • Reflekterende Nike ACG- og Nike Swoosh-logoer
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/sort/Summit White
  • Stylenr.: IO9132-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (3)

4.7 stjerner

  • Great Jacket

    BillO629782324

    Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.

  • Light, cool-looking jacket.

    Alpharoach

    Just bought this jacket, glad I sized one up. Usually order medium with ACG, but this one fits rather snug. I'll only wear a shirt underneath, but if you plan on putting on a sweater with this jacket, go 2 sizes up.

  • Cold Runner

    JehielB938614297

    Fits true to size!!!! Great feel to it. Went running out in 32 degree weather and was just fine. Fits slim but the jacket is mostly for a runner’s build so it’s fitted as well (but stretches out in needed areas). There are tiny holes for breathability. I sweat a lot so that helped out for me.

ACG Lava Loft Therma-FIT-jakke til mænd

ACG Lava Loft

2.049 kr.

Denne letvægtsjakke med dunfyld er klar til dine koldeste eventyr i naturen.

Designet til

Trailløb

Beskyttelse mod kulden

Til koldt vejr

Vandbeskyttelse

Vandskyende

Vindbeskyttelse

Åndbar

Vægt

Ca. 280 g (str. M til mænd)

Tekniske oplysninger

Teknologi

Therma-FIT

Foring

Dunfyld

Bæredygtighed

Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre

Funktioner til performance

  • Klar til eventyr

    Et elastiksystem i kanten og en tovejslynlås giver dig mulighed for at tilpasse pasformen.

  • Strategisk åndbarhed

    Takket være AeroLoft-teknologien er der perforeringer mellem panelerne for at fjerne fugt fra områder med høj varme.

  • Varme, der kan pakkes sammen

    Har du ikke brug for varmen? Så pak jakkens 285 g ned i den indvendige lomme – nemmere bliver det ikke.

  • Førsteklasses isolering

    Dunet med 750 i fyldkraft er lavet til at samle varmen mellem de små fibre, så den hjælper med at holde varmen inde og kulden ude.

hero
Baptiste Coatantiec

"Fantastisk at have den i vesten, når du går i bjergene, hvor temperaturen kan svinge meget."

Baptiste Coatantiec

ACG-atlet, sluttede som nr. 11 ved 2025 UTMB 100M

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