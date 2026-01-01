Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV-jakke til større børn

Nike ACG "Lava Flow"

1.199 kr.

Klar til dit næste eventyr? Denne vendbare jakke har varmeregulerende og vandafvisende teknologi, så du kan blive ved med at udforske. Denne jakke er inspireret af en kanotur gennem Big Bend National Park i det vestlige Texas og er designet til at klare kolde nætter. Når dagen bliver varm, og du ikke har brug for varme på Therma-FIT ADV-niveau, kan du pakke den ned i den indvendige lomme.

Isolering, der præsterer

PrimaLoft®-isolering bruger Nike Therma-FIT ADV-teknologi til at skabe avanceret varmeregulerende stof, der hjælper med at holde dig varm i koldt vejr.

Pak sammen og tag afsted

Hvis dagen bliver varm, kan du gemme jakken væk i den indvendige lomme.

Vendbart design

Dette vendbare design giver dig mulighed for at skifte din stil mellem en ensfarvet og en grafisk side, hvilket giver dig to looks i en enkelt jakke.