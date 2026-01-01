Genanvendte materialer
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV-jakke til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Klar til dit næste eventyr? Denne vendbare jakke har varmeregulerende og vandafvisende teknologi, så du kan blive ved med at udforske. Denne jakke er inspireret af en kanotur gennem Big Bend National Park i det vestlige Texas og er designet til at klare kolde nætter. Når dagen bliver varm, og du ikke har brug for varme på Therma-FIT ADV-niveau, kan du pakke den ned i den indvendige lomme.
- Vist farve: sort/Summit White
- Stylenr.: IF1706-010
Nike ACG "Lava Flow"
Klar til dit næste eventyr? Denne vendbare jakke har varmeregulerende og vandafvisende teknologi, så du kan blive ved med at udforske. Denne jakke er inspireret af en kanotur gennem Big Bend National Park i det vestlige Texas og er designet til at klare kolde nætter. Når dagen bliver varm, og du ikke har brug for varme på Therma-FIT ADV-niveau, kan du pakke den ned i den indvendige lomme.
Isolering, der præsterer
PrimaLoft®-isolering bruger Nike Therma-FIT ADV-teknologi til at skabe avanceret varmeregulerende stof, der hjælper med at holde dig varm i koldt vejr.
Pak sammen og tag afsted
Hvis dagen bliver varm, kan du gemme jakken væk i den indvendige lomme.
Vendbart design
Dette vendbare design giver dig mulighed for at skifte din stil mellem en ensfarvet og en grafisk side, hvilket giver dig to looks i en enkelt jakke.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 58 % polyester, 42 % nylon. Indvendig hoveddel/fyld: 100 % polyester.
- Lynlås foran
- Isoleret
- Lynlåslomme
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Summit White
- Stylenr.: IF1706-010
Størrelse og pasform
- Drengemodellen har størrelse M på og er 137 cm høj
- Pigemodellen har størrelse S på og er 145 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike ACG "Lava Flow"