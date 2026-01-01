Genanvendte materialer
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV-jakke til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte fibre
Jakken i en nøddeskal: varmeregulerende, vandafvisende og let. For at sætte den på prøve tog vi den med på en kanotur gennem Big Bend National Park i det vestlige Texas. Kolde ørkenætter? Selvfølgelig. Og når du ikke har brug for isoleret varme, kan du folde den sammen i den indvendige lomme, så den er sikker.
- Vist farve: College Grey/sort/Mean Green/Summit White
- Stylenr.: II0917-009
ACG Lava Flow
Jakken i en nøddeskal: varmeregulerende, vandafvisende og let. For at sætte den på prøve tog vi den med på en kanotur gennem Big Bend National Park i det vestlige Texas. Kolde ørkenætter? Selvfølgelig. Og når du ikke har brug for isoleret varme, kan du folde den sammen i den indvendige lomme, så den er sikker.
Produktoplysninger
- Broderede Nike ACG- og Nike Swoosh-logoer
- Tovejs vandafvisende lynlås med dækning
- Vandafvisende håndlommer med lynlås
- Hoveddel: 100 % nylon. For/fyld: 100% polyester.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: College Grey/sort/Mean Green/Summit White
- Stylenr.: II0917-009
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 180 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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ACG Lava Flow
Varmeregulerende teknologi og en vandafvisende overflade hjælper dig med at klare bidende kolde temperaturer.
Designet til
Hverdagseventyr
Vandbeskyttelse
Vandafvisende
Beskyttelse mod kulden
Til koldt vejr
Vindbeskyttelse
Vindafvisende
Vægt
Cirka 660 g (medium til mænd)
Tekniske oplysninger
Teknologi
Therma-FIT ADV
Foring
PrimaLoft®-foring
Bæredygtighed
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre