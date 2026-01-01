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ACG Lava Flow Therma-FIT ADV-jakke til mænd - College Grey/sort/Mean Green/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Lava Flow

Therma-FIT ADV-jakke til mænd

1.949 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte fibre

Jakken i en nøddeskal: varmeregulerende, vandafvisende og let. For at sætte den på prøve tog vi den med på en kanotur gennem Big Bend National Park i det vestlige Texas. Kolde ørkenætter? Selvfølgelig. Og når du ikke har brug for isoleret varme, kan du folde den sammen i den indvendige lomme, så den er sikker.


  • Vist farve: College Grey/sort/Mean Green/Summit White
  • Stylenr.: II0917-009

ACG Lava Flow

1.949 kr.

Jakken i en nøddeskal: varmeregulerende, vandafvisende og let. For at sætte den på prøve tog vi den med på en kanotur gennem Big Bend National Park i det vestlige Texas. Kolde ørkenætter? Selvfølgelig. Og når du ikke har brug for isoleret varme, kan du folde den sammen i den indvendige lomme, så den er sikker.

Produktoplysninger

  • Broderede Nike ACG- og Nike Swoosh-logoer
  • Tovejs vandafvisende lynlås med dækning
  • Vandafvisende håndlommer med lynlås
  • Hoveddel: 100 % nylon. For/fyld: 100% polyester.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: College Grey/sort/Mean Green/Summit White
  • Stylenr.: II0917-009

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 180 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    ACG Lava Flow Therma-FIT ADV-jakke til mænd

    ACG Lava Flow

    1.949 kr.

    Varmeregulerende teknologi og en vandafvisende overflade hjælper dig med at klare bidende kolde temperaturer.

    Designet til

    Hverdagseventyr

    Vandbeskyttelse

    Vandafvisende

    Beskyttelse mod kulden

    Til koldt vejr

    Vindbeskyttelse

    Vindafvisende

    Vægt

    Cirka 660 g (medium til mænd)

    Tekniske oplysninger

    Teknologi

    Therma-FIT ADV

    Foring

    PrimaLoft®-foring

    Bæredygtighed

    Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre

    Funktioner til performance

    • Isolering, der præsterer

      PrimaLoft®-isolering bruger Nike Therma-FIT ADV-teknologi til at skabe avanceret varmeregulerende stof, der hjælper med at holde dig varm i koldt vejr.

    • Pak sammen og tag afsted

      Hvis dagen bliver varm, kan du gemme jakken væk i den indvendige lomme og bruge ACG-karabinhagen til at hægte den fast på din rygsæk.

    • Justerbare detaljer

      Et elastiksystem i taljen og en justerbar hætte giver dig mulighed for at tilpasse pasformen.

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