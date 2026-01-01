ACG Lava Flow Therma-FIT ADV-jakke til mænd

Jakken i en nøddeskal: varmeregulerende, vandafvisende og let. For at sætte den på prøve tog vi den med på en kanotur gennem Big Bend National Park i det vestlige Texas. Kolde ørkenætter? Selvfølgelig. Og når du ikke har brug for isoleret varme, kan du folde den sammen i den indvendige lomme, så den er sikker.

Vist farve: College Grey/sort/Mean Green/Summit White

Stylenr.: II0917-009