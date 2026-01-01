ACG High Stakes-vandreskort til kvinder

For at finde den hemmelige udsigt skal du bruge pålideligt vandretøj. ACG High Stakes-skorten er designet til at bøje sig med dig og tilpasse sig moder Natur. Den er let, elastisk og skifter form med blot en lynlås. En bred, elastisk linning og indbyggede shorts hjælper dig med at holde dig komfortabel, mens du tackler hårdt terræn.

Vist farve: sort/sort/Summit White

Stylenr.: IM4296-010