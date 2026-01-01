Genanvendte materialer
ACG High Stakes
Vandreskort til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
For at finde den hemmelige udsigt skal du bruge pålideligt vandretøj. ACG High Stakes-skorten er designet til at bøje sig med dig og tilpasse sig moder Natur. Den er let, elastisk og skifter form med blot en lynlås. En bred, elastisk linning og indbyggede shorts hjælper dig med at holde dig komfortabel, mens du tackler hårdt terræn.
- Vist farve: sort/sort/Summit White
- Stylenr.: IM4296-010
ACG High Stakes
For at finde den hemmelige udsigt skal du bruge pålideligt vandretøj. ACG High Stakes-skorten er designet til at bøje sig med dig og tilpasse sig moder Natur. Den er let, elastisk og skifter form med blot en lynlås. En bred, elastisk linning og indbyggede shorts hjælper dig med at holde dig komfortabel, mens du tackler hårdt terræn.
Produktoplysninger
- ACG-broderet logo på venstre kant
- Hoveddel: 72% nylon, 28% elastan. Paneler: 80% polyester/20% elastan. Mesh: 82% polyester/18% elastan. Tights: 83% polyester/17% elastan. Taljefor: 80% polyester/20% elastan. Kilefor: 83% polyester/17% elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
- Vist farve: sort/sort/Summit White
- Stylenr.: IM4296-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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ACG High Stakes