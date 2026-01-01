ACG High Stakes-vandrebukser til mænd

ACG High Stakes

849,90 kr.

For at finde den hemmelige udsigt skal du bruge pålideligt vandretøj. ACG High Stakes-bukserne er designet til at følge dine bevægelser og tilpasse sig Moder Natur. De er lette og elastiske, så du ikke føler dig begrænset, når du bevæger dig. Er der regn i horisonten? Bare rolig, en vandafvisende overflade hjælper med at holde dig tør, så du kan blive ved med at jagte skønheden.

Strækbar bevægelse

Det glatte, vævede strækstof er let og nemt at pakke. Sidepanelerne er designet til at give dig mulighed for at bøje og strække dig naturligt, så du kan tage stejle stigninger og klare nedstigninger med færre begrænsninger.

Regnklar finish

Din vandretur stopper ikke, når støvregnen starter. Den vandafvisende finish hjælper med at holde dig tør i vådt vejr, så du kan blive ved med at udforske.

Nem at justere

Det lette snoretræk i taljen og de justerbare elastikker ved anklen giver dig mulighed for at finde den rigtige pasform. Skal du undgå alpin flora med torne? Luk dem tættere sammen og få en mere tilknappet pasform omkring din ankel. Løsn dem for at få en åben fornemmelse med mere luftgennemstrømning op ad benet.