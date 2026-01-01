Genanvendte materialer
ACG High Stakes
Vandrebukser til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
For at finde den hemmelige udsigt skal du bruge pålideligt vandretøj. ACG High Stakes-bukserne er designet til at følge dine bevægelser og tilpasse sig Moder Natur. De er lette og elastiske, så du ikke føler dig begrænset, når du bevæger dig. Er der regn i horisonten? Bare rolig, en vandafvisende overflade hjælper med at holde dig tør, så du kan blive ved med at jagte skønheden.
- Vist farve: Mystic Dates/Summit White
- Stylenr.: IR2248-658
ACG High Stakes
For at finde den hemmelige udsigt skal du bruge pålideligt vandretøj. ACG High Stakes-bukserne er designet til at følge dine bevægelser og tilpasse sig Moder Natur. De er lette og elastiske, så du ikke føler dig begrænset, når du bevæger dig. Er der regn i horisonten? Bare rolig, en vandafvisende overflade hjælper med at holde dig tør, så du kan blive ved med at jagte skønheden.
Strækbar bevægelse
Det glatte, vævede strækstof er let og nemt at pakke. Sidepanelerne er designet til at give dig mulighed for at bøje og strække dig naturligt, så du kan tage stejle stigninger og klare nedstigninger med færre begrænsninger.
Regnklar finish
Din vandretur stopper ikke, når støvregnen starter. Den vandafvisende finish hjælper med at holde dig tør i vådt vejr, så du kan blive ved med at udforske.
Nem at justere
Det lette snoretræk i taljen og de justerbare elastikker ved anklen giver dig mulighed for at finde den rigtige pasform. Skal du undgå alpin flora med torne? Luk dem tættere sammen og få en mere tilknappet pasform omkring din ankel. Løsn dem for at få en åben fornemmelse med mere luftgennemstrømning op ad benet.
Fordele
- Sidelommerne med lynlås giver sikker opbevaring af vigtige småting til vandreturen.
- Det UV-beskyttende materiale hjælper med at beskytte dig mod solens stråler.
Produktoplysninger
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
- Hoveddel: 93% nylon/7% elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Mystic Dates/Summit White
- Stylenr.: IR2248-658
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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ACG High Stakes