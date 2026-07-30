ACG High Stakes-vandrebukser til kvinder

For at finde den hemmelige udsigt skal du bruge pålideligt vandretøj. ACG High Stakes-bukserne er designet til at følge dine bevægelser og tilpasse sig Moder Natur. De er lette, elastiske og faconsyede, så du ikke føler dig begrænset, når du bevæger dig. Er der regn i horisonten? Bare rolig, en vandafvisende overflade hjælper med at holde dig tør, så du kan blive ved med at jagte skønheden.

Vist farve: Tattoo/Summit White

Stylenr.: IR2340-502