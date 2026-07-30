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ACG High Stakes-vandrebukser til kvinder - Tattoo/Summit White

Genanvendte materialer

ACG High Stakes

Vandrebukser til kvinder

849,90 kr.
Tattoo/Summit White
sort/Summit White
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Klarna tilgængelig ved kassen.

For at finde den hemmelige udsigt skal du bruge pålideligt vandretøj. ACG High Stakes-bukserne er designet til at følge dine bevægelser og tilpasse sig Moder Natur. De er lette, elastiske og faconsyede, så du ikke føler dig begrænset, når du bevæger dig. Er der regn i horisonten? Bare rolig, en vandafvisende overflade hjælper med at holde dig tør, så du kan blive ved med at jagte skønheden.


  • Vist farve: Tattoo/Summit White
  • Stylenr.: IR2340-502

ACG High Stakes

849,90 kr.

For at finde den hemmelige udsigt skal du bruge pålideligt vandretøj. ACG High Stakes-bukserne er designet til at følge dine bevægelser og tilpasse sig Moder Natur. De er lette, elastiske og faconsyede, så du ikke føler dig begrænset, når du bevæger dig. Er der regn i horisonten? Bare rolig, en vandafvisende overflade hjælper med at holde dig tør, så du kan blive ved med at jagte skønheden.

Produktoplysninger

  • Lommer til hænderne
  • ACG-broderet logo på venstre lår
  • 93% nylon/7% elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
  • Vist farve: Tattoo/Summit White
  • Stylenr.: IR2340-502

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Vandrebukser

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    Lækre vandrebukser, dog til den store side.

ACG High Stakes-vandrebukser til kvinder

ACG High Stakes

849,90 kr.

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