Genanvendte materialer
Nike ACG GOAT
Trail-løbebælte
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Nike ACG trail-løbebæltet er designet til at reducere hoppen og hjælpe med at holde dine ting sikre under løbeturen. Et aftageligt elastiksystem holder ekstra udstyr, mens elastiske silikoneløkker giver dig mulighed for at opbevare dine stave, så de er nemme at bære.
- Vist farve: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Stylenr.: IQ6027-039
Nike ACG GOAT
Nike ACG trail-løbebæltet er designet til at reducere hoppen og hjælpe med at holde dine ting sikre under løbeturen. Et aftageligt elastiksystem holder ekstra udstyr, mens elastiske silikoneløkker giver dig mulighed for at opbevare dine stave, så de er nemme at bære.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Fire indvendige lommer og en sikker lynlåslomme til din telefon og værdigenstande.
Produktoplysninger
- 81 % polyester/19 % elastan
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Stylenr.: IQ6027-039
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike ACG GOAT