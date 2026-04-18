Nike ACG GOAT-rygsækveste (5 L)

Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Nike ACG rygsækvesten er designet til at reducere hoppen og hjælpe med at holde dine ting sikre under løbeturen. Placeringen af lommerne er gennemtænkt og hjælper med at fordele vægten jævnt, mens trækflapper giver dig hurtig og nem adgang, når du har brug for det. Hydreringskompatibel med to 500 ml flasker foran og en 2 liters-væskebeholder bagpå.
Nike ACG GOAT
Nike ACG rygsækvesten er designet til at reducere hoppen og hjælpe med at holde dine ting sikre under løbeturen. Placeringen af lommerne er gennemtænkt og hjælper med at fordele vægten jævnt, mens trækflapper giver dig hurtig og nem adgang, når du har brug for det. Hydreringskompatibel med to 500 ml flasker foran og en 2 liters-væskebeholder bagpå.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Nike ACG GOAT