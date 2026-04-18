Nike ACG GOAT-rygsækveste (5 L)

Nike ACG rygsækvesten er designet til at reducere hoppen og hjælpe med at holde dine ting sikre under løbeturen. Placeringen af lommerne er gennemtænkt og hjælper med at fordele vægten jævnt, mens trækflapper giver dig hurtig og nem adgang, når du har brug for det. Hydreringskompatibel med to 500 ml flasker foran og en 2 liters-væskebeholder bagpå.

Vist farve: Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Stylenr.: IQ7354-039