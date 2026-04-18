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Nike ACG GOAT-rygsækveste (5 L) - Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Genanvendte materialer

Nike ACG GOAT

Pack-vest (5 L)

999,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Nike ACG rygsækvesten er designet til at reducere hoppen og hjælpe med at holde dine ting sikre under løbeturen. Placeringen af lommerne er gennemtænkt og hjælper med at fordele vægten jævnt, mens trækflapper giver dig hurtig og nem adgang, når du har brug for det. Hydreringskompatibel med to 500 ml flasker foran og en 2 liters-væskebeholder bagpå.


  • Vist farve: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Stylenr.: IQ7354-039

Nike ACG GOAT

999,90 kr.

Nike ACG rygsækvesten er designet til at reducere hoppen og hjælpe med at holde dine ting sikre under løbeturen. Placeringen af lommerne er gennemtænkt og hjælper med at fordele vægten jævnt, mens trækflapper giver dig hurtig og nem adgang, når du har brug for det. Hydreringskompatibel med to 500 ml flasker foran og en 2 liters-væskebeholder bagpå.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Justerbar lukning foran gør det muligt at justere pasformen.
  • Vævede løkker og aftagelige elastiksnore på bagsiden kan holde ekstra udstyr og fungerer med de fleste systemer til opbevaring af stave.

Produktoplysninger

  • 82 % polyester/12 % elastan/6 % nylon
  • Inkluderer en fløjte og nøglekrog
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Stylenr.: IQ7354-039

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Parfait

    AlexiisG431696458

    Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG

Nike ACG GOAT-rygsækveste (5 L)

Nike ACG GOAT

999,90 kr.

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