ACG Five Towers-skort til kvinder

Toller Skort
PeterB967233451
Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne skort er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og for at give dig flere muligheder har vi gjort det nemt for dig at ændre dit look med denne konvertible model.
ACG Five Towers
Nederdel? Shorts? Skort? Hvem går op i det? Pift det lidt op med et par knapper.
Denne skort er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og for at give dig flere muligheder har vi gjort det nemt for dig at ændre dit look med denne konvertible model.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Toller Skort
PeterB967233451
Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.
ACG Five Towers
Designet til
Beskyttelse
Vægt
Teknologi
Dri-FIT
Bæredygtighed
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre