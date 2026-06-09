triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 12
ACG Five Towers-skort til kvinder - Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Five Towers

Skort til kvinder

779,90 kr.
Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
Anthracite/Anthracite/Summit White
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne skort er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og for at give dig flere muligheder har vi gjort det nemt for dig at ændre dit look med denne konvertible model.


  • Vist farve: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Stylenr.: IF1543-020

ACG Five Towers

779,90 kr.

Nederdel? Shorts? Skort? Hvem går op i det? Pift det lidt op med et par knapper.

Denne skort er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og for at give dig flere muligheder har vi gjort det nemt for dig at ændre dit look med denne konvertible model.

Produktoplysninger

  • Lommer på skort og cykelshorts
  • Broderede ACG- og Swoosh-logoer på skorten
  • Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge solcreme af god kvalitet.
  • Skort: 93% nylon/7% elastan. Indvendig tights-hoveddel og kileforing: 78% nylon/22% elastan. Indvendig stram mesh: 82% polyester/18% elastan.
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Stylenr.: IF1543-020

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Toller Skort

    PeterB967233451

    Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.

ACG Five Towers-skort til kvinder

ACG Five Towers

779,90 kr.

Nederdel? Shorts? Skort? Hvem går op i det? Pift det lidt op med et par knapper.

Designet til

Vandring

Beskyttelse

UV-beskyttelse

Vægt

Let

Tekniske oplysninger

Teknologi

Dri-FIT

Bæredygtighed

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre

Funktioner til performance

  • Konvertibelt design

    Vælg selv: nederdel, shorts eller skort. Du kan tilpasse den til dine behov ved hjælp af en knap på hver side.

  • Gennemtænkte detaljer

    Trykknapper på nederdelens overlap og store indstikslommer fuldender dit look med praktisk komfort.

  • Svedtransporterende teknologi

    Du kan blive svedig i det fri – derfor har vi tilføjet Nike Dri-FIT-teknologi. Den hjælper med at transportere sveden væk fra huden, så den hurtigere fordamper.

Fuldend looket

Item 3 of 3