ACG Five Towers-skort til kvinder

ACG Five Towers

779,90 kr.

Nederdel? Shorts? Skort? Hvem går op i det? Pift det lidt op med et par knapper.

Denne skort er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og for at give dig flere muligheder har vi gjort det nemt for dig at ændre dit look med denne konvertible model.