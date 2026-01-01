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ACG Five Towers Pack-jakke - Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Five Towers

Pack-jakke

2.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Rygsæk, jakke, begge dele eller ingen af dem – denne alsidige jakke tager tilpasningsevnen til nye højder. Denne model er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Når du ikke har brug for laget, kan jakken pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.


  • Vist farve: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Stylenr.: IF1268-020

ACG Five Towers

2.149 kr.

Rygsæk forvandlet til jakke forvandlet til rygsækjakke. Giver det mening? Fantastisk.

Rygsæk, jakke, begge dele eller ingen af dem – denne alsidige jakke tager tilpasningsevnen til nye højder. Denne model er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Når du ikke har brug for laget, kan jakken pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.

Produktoplysninger

  • Detaljer i reflekterende design
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Rygsæk: Ryg/panelfor: 93% nylon/7% elastan. Frontpaneler/sidepaneler/forlommepose på håndfladesiden/for i sidepanel: 100% nylon. Mesh: 100 % polyester.
  • Jakke: 93% nylon/7% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Stylenr.: IF1268-020

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

Anmeldelser (0)

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    ACG Five Towers Pack-jakke

    ACG Five Towers

    2.149 kr.

    Fra rygsæk til jakke til rygsækjakke. Giver det mening? Super.

    Designet til

    Hverdagseventyr

    Beskyttelse

    UV-beskyttelse

    Vægt

    Let

    Tekniske oplysninger

    Teknologi

    Dri-FIT

    Bæredygtighed

    Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre

    Funktioner til performance

    • Eventyrklar teknologi

      UV-resistent og svedtransporterende – med denne jakke kan du rigtigt nyde udendørslivet. Rygsækdelen er vandafvisende for at passe på de ting, du har med.

    • Justerbar stil

      Når du har den på som en jakke, kan rygsækdelen lynes på og af. Når du har den på som rygsæk, kan jakken pakkes væk og fastgøres til karabinhagen til nem opbevaring.

    • Design, som er nemt at pakke sammen

      Skal du have et lag af? Jakken passer i brystlommen med lynlås.

    • Klædt på til udendørslivet

      En elastiksnor i taljen og en tovejslynlås foran giver dig mulighed for at tilpasse pasformen.

    Fuldend looket

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