ACG Five Towers Pack-jakke

ACG Five Towers

2.149 kr.

Rygsæk forvandlet til jakke forvandlet til rygsækjakke. Giver det mening? Fantastisk.

Rygsæk, jakke, begge dele eller ingen af dem – denne alsidige jakke tager tilpasningsevnen til nye højder. Denne model er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Når du ikke har brug for laget, kan jakken pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.