Genanvendte materialer
ACG Five Towers
Pack-jakke
Klarna tilgængelig ved kassen.
Rygsæk, jakke, begge dele eller ingen af dem – denne alsidige jakke tager tilpasningsevnen til nye højder. Denne model er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Når du ikke har brug for laget, kan jakken pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.
- Vist farve: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Stylenr.: IF1268-020
ACG Five Towers
Rygsæk forvandlet til jakke forvandlet til rygsækjakke. Giver det mening? Fantastisk.
Rygsæk, jakke, begge dele eller ingen af dem – denne alsidige jakke tager tilpasningsevnen til nye højder. Denne model er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Når du ikke har brug for laget, kan jakken pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.
Produktoplysninger
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Rygsæk: Ryg/panelfor: 93% nylon/7% elastan. Frontpaneler/sidepaneler/forlommepose på håndfladesiden/for i sidepanel: 100% nylon. Mesh: 100 % polyester.
- Jakke: 93% nylon/7% elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Stylenr.: IF1268-020
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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ACG Five Towers
Fra rygsæk til jakke til rygsækjakke. Giver det mening? Super.
Designet til
Hverdagseventyr
Beskyttelse
UV-beskyttelse
Vægt
Let
Tekniske oplysninger
Teknologi
Dri-FIT
Bæredygtighed
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre