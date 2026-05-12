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ACG Five Towers-jakke med UV-beskyttelse til mænd - Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Five Towers

Jakke med UV-beskyttelse til mænd

1.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne jakke er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og da forholdene i bjergene kan ændre sig hurtigt, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.


  • Vist farve: Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White
  • Stylenr.: II3650-317

ACG Five Towers

1.149 kr.

Denne jakke er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og da forholdene i bjergene kan ændre sig hurtigt, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.

Produktoplysninger

  • 93% nylon/7% elastan
  • Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge solcreme af god kvalitet.
  • Elastik og snoretræk i kanten
  • Strop i nakken
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White
  • Stylenr.: II3650-317

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Look and style

    Vladimircb93c4dd9c7d4e87b7d0c3d6ca4d77e6

    I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style

ACG Five Towers-jakke med UV-beskyttelse til mænd

ACG Five Towers

1.149 kr.

Skinner solen? Bare rolig – denne jakke blokerer for UV-stråler og transporterer sved væk.

Designet til

Vandring

Beskyttelse

UV-beskyttelse

Vægt

Let

Tekniske oplysninger

Teknologi

Dri-FIT, UV-beskyttelse

Bæredygtighed

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre

Funktioner til performance

  • Klar til solskin

    Udforsk solbeskinnede landskaber uden bekymringer. Vi har tilføjet UV-beskyttelse, der hjælper med at holde dig tildækket.

  • Design, som er nemt at pakke sammen

    Har du brug for at tage et lag af? Denne lette jakke kan pakkes ned i sin egen brystlomme med lynlås, så den nemt kan opbevares.

  • Yderlag

    Vi har designet denne jakke med en rummelig pasform, så du kan have den på over et basislag.

  • Svedtransporterende teknologi

    Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

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