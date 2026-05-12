ACG Five Towers-jakke med UV-beskyttelse til mænd

Denne jakke er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og da forholdene i bjergene kan ændre sig hurtigt, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.

Vist farve: Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White

Stylenr.: II3650-317