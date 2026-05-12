ACG Five Towers-jakke med UV-beskyttelse til mænd

Look and style
Vladimircb93c4dd9c7d4e87b7d0c3d6ca4d77e6
I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne jakke er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og da forholdene i bjergene kan ændre sig hurtigt, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.
ACG Five Towers
Denne jakke er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og da forholdene i bjergene kan ændre sig hurtigt, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Look and style
Vladimircb93c4dd9c7d4e87b7d0c3d6ca4d77e6
I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style
ACG Five Towers
Designet til
Beskyttelse
Vægt
Teknologi
Dri-FIT, UV-beskyttelse
Bæredygtighed
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre