ACG Five Towers-jakke med UV-beskyttelse til kvinder

ACG Five Towers

999,90 kr.

Skinner solen? Bare rolig – denne jakke blokerer for UV-stråler og transporterer sved væk.

Denne jakke er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og da forholdene i bjergene kan ændre sig hurtigt, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.