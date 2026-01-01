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ACG Five Towers-jakke med UV-beskyttelse til kvinder - Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Five Towers

Jakke med UV-beskyttelse til kvinder

999,90 kr.
Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
Light Orewood Brown/Cream II/Summit White
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne jakke er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og da forholdene i bjergene kan ændre sig hurtigt, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.


  • Vist farve: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
  • Stylenr.: II1328-020

ACG Five Towers

999,90 kr.

Skinner solen? Bare rolig – denne jakke blokerer for UV-stråler og transporterer sved væk.

Denne jakke er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og da forholdene i bjergene kan ændre sig hurtigt, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.

Produktoplysninger

  • 93% nylon/7% elastan
  • Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge solcreme af god kvalitet.
  • Elastik og snoretræk i kanten
  • Strop i nakken
  • Tovejslynlås
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
  • Stylenr.: II1328-020

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

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    ACG Five Towers-jakke med UV-beskyttelse til kvinder

    ACG Five Towers

    999,90 kr.

    Skinner solen? Bare rolig – denne jakke blokerer for UV-stråler og transporterer sved væk.

    Designet til

    Vandring

    Beskyttelse

    UV-beskyttelse

    Vægt

    Let

    Tekniske oplysninger

    Teknologi

    Dri-FIT, UV-beskyttelse

    Bæredygtighed

    Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre

    Funktioner til performance

    • Klar til solskin

      Udforsk solbeskinnede landskaber uden bekymringer. Vi har tilføjet UV-beskyttelse, der hjælper med at holde dig tildækket.

    • Design, som er nemt at pakke sammen

      Har du brug for at tage et lag af? Denne lette jakke kan pakkes ned i sin egen brystlomme med lynlås, så den nemt kan opbevares.

    • Ydrelag

      Vi har designet denne jakke med en rummelig pasform, så du kan have den på over et basislag.

    • Svedtransporterende teknologi

      Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

    Fuldend looket

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