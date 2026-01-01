Genanvendte materialer
ACG Five Towers
Jakke med UV-beskyttelse til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne jakke er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og da forholdene i bjergene kan ændre sig hurtigt, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.
- Vist farve: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
- Stylenr.: II1328-020
ACG Five Towers
Skinner solen? Bare rolig – denne jakke blokerer for UV-stråler og transporterer sved væk.
Denne jakke er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor er der UV-beskyttelse og svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel. Og da forholdene i bjergene kan ændre sig hurtigt, kan den pakkes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare.
Produktoplysninger
- 93% nylon/7% elastan
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge solcreme af god kvalitet.
- Elastik og snoretræk i kanten
- Strop i nakken
- Tovejslynlås
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
- Stylenr.: II1328-020
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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ACG Five Towers
Skinner solen? Bare rolig – denne jakke blokerer for UV-stråler og transporterer sved væk.
Designet til
Vandring
Beskyttelse
UV-beskyttelse
Vægt
Let
Tekniske oplysninger
Teknologi
Dri-FIT, UV-beskyttelse
Bæredygtighed
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre