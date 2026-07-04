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ACG Five Towers-bukser med lynlås - Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Five Towers

Bukser med lynlås

1.199 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Lyn dem af. Lyn dem så af igen. Det er rigtigt – du kan vælge mellem tre længder. Men det er ikke alt – disse bukser er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor har vi tilføjet svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel.


  • Vist farve: Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White
  • Stylenr.: IF1022-304

ACG Five Towers

1.199 kr.

Bukser. Capribukser. Shorts. Det alsidige design giver dig alle tre muligheder ved hjælp af lynlåsen.

Lyn dem af. Lyn dem så af igen. Det er rigtigt – du kan vælge mellem tre længder. Men det er ikke alt – disse bukser er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor har vi tilføjet svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel.

Produktoplysninger

  • 93% nylon/7% elastan
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White
  • Stylenr.: IF1022-304

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

Anmeldelser (3)

5 stjerner

  • MORE COLORS AND STYLES ASAP

    CharlieA686824158

    Need more colors, this is incredibly comfortable and versatile. Used it to go on hikes, bouldering, go for walks on hot and chilly days, nothing negative about them.

  • NEED MORE COLORS!

    carterc567063704

    Agreed with review above, stacked length fits me so good!! Need more colors and designs on this asap. Favorite piece of clothing at the moment.

  • One of my fav pieces

    saylor21

    MORE COLORS PLS!!! Favorite pants right now. Super versatile. Great purchase

ACG Five Towers-bukser med lynlås

ACG Five Towers

1.199 kr.

Buksevejr? Shortsvejr? Caprivejr? Du bestemmer.

Designet til

Hverdagseventyr

Beskyttelse

UV-beskyttelse

Vægt

Let

Tekniske oplysninger

Teknologi

Dri-FIT

Bæredygtighed

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte nylonfibre

Funktioner til performance

  • Justerbar stil

    Tre længder, to sæt lynlåse, én beslutning. Hvor lang skal din underdel være i dag?

  • Gennemtænkte detaljer

    Elastiksnorene i kanten gør det nemt at skifte silhuet. Med karabinhagen kan du have hænderne fri. Plus lidt blomster på bæltet. Vi har tænkt på detaljerne

  • Svedtransporterende teknologi

    Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Fuldend looket

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