ACG Five Towers-bukser med lynlås

ACG Five Towers

1.199 kr.

Bukser. Capribukser. Shorts. Det alsidige design giver dig alle tre muligheder ved hjælp af lynlåsen.

Lyn dem af. Lyn dem så af igen. Det er rigtigt – du kan vælge mellem tre længder. Men det er ikke alt – disse bukser er designet til det solbeskinnede landskab i Dolomitterne. Derfor har vi tilføjet svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig komfortabel.