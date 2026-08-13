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ACG Dri-FIT-T-shirt til mænd - Summit White

Genanvendte materialer

ACG

Dri-FIT-T-shirt til mænd

399,90 kr.
Summit White
Dark Smoke Grey
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Slut dig til All Conditions Racing Department i denne T-shirt. Den er holdbar og svedtransporterende og skabt til udendørs brug. Det kraftige stof og den løse pasform giver dig en struktureret fornemmelse med en smule fald.


  • Vist farve: Summit White
  • Stylenr.: IR6987-100

ACG

399,90 kr.

Slut dig til All Conditions Racing Department i denne T-shirt. Den er holdbar og svedtransporterende og skabt til udendørs brug. Det kraftige stof og den løse pasform giver dig en struktureret fornemmelse med en smule fald.

Produktoplysninger

  • 63 % polyester/37 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Summit White
  • Stylenr.: IR6987-100

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

3 stjerner

  • NOT white

    Antdillon

    The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.

  • Magnifique

    xavier180027773

    Top magnifique Très confortable Tissu épais d une très belle qualité Je recommande

ACG Dri-FIT-T-shirt til mænd

ACG

399,90 kr.

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