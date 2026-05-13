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Nike ACG Dri-FIT T-shirt til mænd - sort

Nike ACG

Dri-FIT-T-shirt til mænd

379,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne T-shirt er holdbar og svedtransporterende og er skabt til udendørs brug. Det kraftige stof og den løse pasform giver dig en struktureret fornemmelse med en smule fald.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IH1316-010

Nike ACG

379,90 kr.

Denne T-shirt er holdbar og svedtransporterende og er skabt til udendørs brug. Det kraftige stof og den løse pasform giver dig en struktureret fornemmelse med en smule fald.

Produktoplysninger

  • 63 % polyester/37 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IH1316-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

1 stjerne

  • Trop épais

    NIKOLAS

    Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!

Nike ACG Dri-FIT T-shirt til mænd

Nike ACG

379,90 kr.

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