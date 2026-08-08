ACG Dri-FIT-T-shirt til mænd

Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne T-shirt er holdbar og svedtransporterende og er skabt til udendørs brug. Det kraftige stof og den løse pasform giver dig en struktureret fornemmelse med en smule fald.
ACG
Denne T-shirt er holdbar og svedtransporterende og er skabt til udendørs brug. Det kraftige stof og den løse pasform giver dig en struktureret fornemmelse med en smule fald.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4 stjerner
Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
ACG