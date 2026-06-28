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Nike ACG Dri-FIT T-shirt til mænd - Summit White

Nike ACG

Dri-FIT-T-shirt til mænd

379,90 kr.
Summit White
sort
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne T-shirt er lavet til udendørs brug og har svedtransporterende teknologi, der giver komfort hele dagen. Kraftigt materiale og en løs pasform føles struktureret og slidstærkt.


  • Vist farve: Summit White
  • Stylenr.: IR6985-121

Nike ACG

379,90 kr.

Denne T-shirt er lavet til udendørs brug og har svedtransporterende teknologi, der giver komfort hele dagen. Kraftigt materiale og en løs pasform føles struktureret og slidstærkt.

Produktoplysninger

  • 63 % polyester/37 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Summit White
  • Stylenr.: IR6985-121

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

3 stjerner

  • Not as pictured

    lmathewj

    The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.

  • Not as pictured!!!

    PeterL264829728

    Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt

  • Acg shirts are the best

    Darrelli

    Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight

Nike ACG Dri-FIT T-shirt til mænd

Nike ACG

379,90 kr.

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