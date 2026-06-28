Nike ACG Dri-FIT T-shirt til mænd

Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne T-shirt er lavet til udendørs brug og har svedtransporterende teknologi, der giver komfort hele dagen. Kraftigt materiale og en løs pasform føles struktureret og slidstærkt.
Nike ACG
Denne T-shirt er lavet til udendørs brug og har svedtransporterende teknologi, der giver komfort hele dagen. Kraftigt materiale og en løs pasform føles struktureret og slidstærkt.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
3 stjerner
Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Not as pictured!!!
PeterL264829728
Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt
Acg shirts are the best
Darrelli
Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight
Nike ACG