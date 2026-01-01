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ACG Dri-FIT-T-shirt til mænd - sort

Genanvendte materialer

ACG

Dri-FIT-T-shirt til mænd

399,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne T-shirt er holdbar og svedtransporterende og er skabt til udendørs brug. Det kraftige stof og den løse pasform giver dig en struktureret fornemmelse med en smule fald.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IM6179-010

ACG

399,90 kr.

Denne T-shirt er holdbar og svedtransporterende og er skabt til udendørs brug. Det kraftige stof og den løse pasform giver dig en struktureret fornemmelse med en smule fald.

Produktoplysninger

  • Klemme med ACG-mærke
  • 63 % polyester/37 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IM6179-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 184 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    ACG Dri-FIT-T-shirt til mænd

    ACG

    399,90 kr.

    Fuldend looket

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