Nike ACG
Dri-FIT-T-shirt til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Designet, testet og fremstillet på planeten Jorden – denne T-shirt er slidstærk og behagelig. Den er lavet med Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at transportere sved væk fra huden, så det hurtigt fordamper. Sænkede skuldre og en løs pasform giver dig en afslappet fornemmelse.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IH1288-010
Nike ACG
Designet, testet og fremstillet på planeten Jorden – denne T-shirt er slidstærk og behagelig. Den er lavet med Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at transportere sved væk fra huden, så det hurtigt fordamper. Sænkede skuldre og en løs pasform giver dig en afslappet fornemmelse.
Produktoplysninger
- 63 % polyester/37 % bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IH1288-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike ACG