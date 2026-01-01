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Nike ACG Dri-FIT T-shirt til mænd - sort

Nike ACG

Dri-FIT-T-shirt til mænd

399,90 kr.
sort
Summit White
Violet Dust
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Designet, testet og fremstillet på planeten Jorden – denne T-shirt er slidstærk og behagelig. Den er lavet med Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at transportere sved væk fra huden, så det hurtigt fordamper. Sænkede skuldre og en løs pasform giver dig en afslappet fornemmelse.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IH1288-010

Nike ACG

399,90 kr.

Designet, testet og fremstillet på planeten Jorden – denne T-shirt er slidstærk og behagelig. Den er lavet med Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at transportere sved væk fra huden, så det hurtigt fordamper. Sænkede skuldre og en løs pasform giver dig en afslappet fornemmelse.

Produktoplysninger

  • 63 % polyester/37 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IH1288-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike ACG Dri-FIT T-shirt til mænd

    Nike ACG

    399,90 kr.

    Fuldend looket

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