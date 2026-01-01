Nike ACG Dri-FIT T-shirt til mænd

Designet, testet og fremstillet på planeten Jorden – denne T-shirt er slidstærk og behagelig. Den er lavet med Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at transportere sved væk fra huden, så det hurtigt fordamper. Sænkede skuldre og en løs pasform giver dig en afslappet fornemmelse.

Vist farve: sort

Stylenr.: IH1288-010