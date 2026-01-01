Nike ACG Dri-FIT-T-shirt med Planet Earth-motiv til større børn

Udforsk dit lokalområde og mere til i denne T-shirt med standardpasform, der har grafik, som lyser i mørket, og som er perfekt til en aften med stjernekiggeri. Den er fremstillet i et glat, blødt materiale, der er forstærket med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper med at holde dig kølig og tør, mens du bevæger dig. Den kan nemt kombineres med enhver ACG-underdel, så du får et matchende look, der er designet til eventyr.

Vist farve: sort

Stylenr.: IZ7576-010