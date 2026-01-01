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Nike ACG Dri-FIT-T-shirt med Planet Earth-motiv til større børn - sort

Nike ACG

Dri-FIT-T-shirt med Planet Earth-motiv til større børn

219,90 kr.
sort
Light Crimson

Klarna tilgængelig ved kassen.

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Udforsk dit lokalområde og mere til i denne T-shirt med standardpasform, der har grafik, som lyser i mørket, og som er perfekt til en aften med stjernekiggeri. Den er fremstillet i et glat, blødt materiale, der er forstærket med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper med at holde dig kølig og tør, mens du bevæger dig. Den kan nemt kombineres med enhver ACG-underdel, så du får et matchende look, der er designet til eventyr.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IZ7576-010

Nike ACG

219,90 kr.

Udforsk dit lokalområde og mere til i denne T-shirt med standardpasform, der har grafik, som lyser i mørket, og som er perfekt til en aften med stjernekiggeri. Den er fremstillet i et glat, blødt materiale, der er forstærket med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper med at holde dig kølig og tør, mens du bevæger dig. Den kan nemt kombineres med enhver ACG-underdel, så du får et matchende look, der er designet til eventyr.

Produktoplysninger

  • 64 % bomuld/36 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IZ7576-010

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike ACG Dri-FIT-T-shirt med Planet Earth-motiv til større børn

    Nike ACG

    219,90 kr.

    Fuldend looket