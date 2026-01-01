Nike ACG
Dri-FIT-T-shirt med Planet Earth-motiv til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Udforsk dit lokalområde og mere til i denne T-shirt med standardpasform, der har grafik, som lyser i mørket, og som er perfekt til en aften med stjernekiggeri. Den er fremstillet i et glat, blødt materiale, der er forstærket med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper med at holde dig kølig og tør, mens du bevæger dig. Den kan nemt kombineres med enhver ACG-underdel, så du får et matchende look, der er designet til eventyr.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IZ7576-010
Nike ACG
Udforsk dit lokalområde og mere til i denne T-shirt med standardpasform, der har grafik, som lyser i mørket, og som er perfekt til en aften med stjernekiggeri. Den er fremstillet i et glat, blødt materiale, der er forstærket med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper med at holde dig kølig og tør, mens du bevæger dig. Den kan nemt kombineres med enhver ACG-underdel, så du får et matchende look, der er designet til eventyr.
Produktoplysninger
- 64 % bomuld/36 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IZ7576-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 140 cm høj
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike ACG