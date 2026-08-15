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ACG Dolomiti-shorts til mænd - sort/sort/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Dolomiti

Shorts til mænd

549,90 kr.
sort/sort/Summit White
Mineral Slate/Black Spruce/sort/Summit White
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Klarna tilgængelig ved kassen.

For at teste disse shorts tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Den løse pasform kombineret med vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde dem ideelle til vandreture.


  • Vist farve: sort/sort/Summit White
  • Stylenr.: IF0893-010

ACG Dolomiti

549,90 kr.

For at teste disse shorts tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Den løse pasform kombineret med vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde dem ideelle til vandreture.

Produktoplysninger

  • 100 % nylon
  • Broderede ACG- og Swoosh-logoer
  • Vævet Dolomiti-mærke
  • Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Summit White
  • Stylenr.: IF0893-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

Anmeldelser (4)

4 stjerner

  • Bermuda ottimi

    PierAngeloV210600080

    Bermuda da hiking molto belli e leggerissimi, perfetti per le ormai bollenti (anche in montagna) estati europee.

  • No zip pockets anymore

    AndreyS155260400

    There used to be 2 very functional zip front pockets in previous models. Not anymore, so it is just basic shorts.

  • Heavy shorts with plenty of pocket space

    Ncaaofficial1988

    [This review was collected as part of a promotion.] I bought these shorts as we were traveling to Europe and they do have a lot of pocket space but they are a little heavy.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

ACG Dolomiti-shorts til mænd

ACG Dolomiti

549,90 kr.

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