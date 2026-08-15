ACG Dolomiti-shorts til mænd

Bermuda ottimi
PierAngeloV210600080
Bermuda da hiking molto belli e leggerissimi, perfetti per le ormai bollenti (anche in montagna) estati europee.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
For at teste disse shorts tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Den løse pasform kombineret med vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde dem ideelle til vandreture.
ACG Dolomiti
For at teste disse shorts tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Den løse pasform kombineret med vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde dem ideelle til vandreture.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4 stjerner
Bermuda ottimi
PierAngeloV210600080
Bermuda da hiking molto belli e leggerissimi, perfetti per le ormai bollenti (anche in montagna) estati europee.
No zip pockets anymore
AndreyS155260400
There used to be 2 very functional zip front pockets in previous models. Not anymore, so it is just basic shorts.
Heavy shorts with plenty of pocket space
Ncaaofficial1988
[This review was collected as part of a promotion.] I bought these shorts as we were traveling to Europe and they do have a lot of pocket space but they are a little heavy.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
ACG Dolomiti