Genanvendte materialer
ACG Dolomiti
Shorts til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
For at teste disse shorts tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Den løse pasform kombineret med vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde dem ideelle til vandreture.
- Vist farve: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Stylenr.: II0937-317
ACG Dolomiti
For at teste disse shorts tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Den løse pasform kombineret med vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde dem ideelle til vandreture.
Produktoplysninger
- 100 % nylon
- Broderede ACG- og Swoosh-logoer
- Vævet Dolomiti-mærke
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Stylenr.: II0937-317
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 192 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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ACG Dolomiti