ACG Dolomiti-shorts til mænd

For at teste disse shorts tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Den løse pasform kombineret med vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde dem ideelle til vandreture.

Vist farve: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White

Stylenr.: II0937-317