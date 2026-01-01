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ACG Dolomiti-shorts til kvinder - sort/sort/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Dolomiti

Shorts til kvinder

549,90 kr.
sort/sort/Summit White
Cream II/Light Orewood Brown/Summit White
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Klarna tilgængelig ved kassen.

For at teste disse shorts tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Den løse pasform kombineret med vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde dem ideelle til vandreture.


  • Vist farve: sort/sort/Summit White
  • Stylenr.: IF0970-010

ACG Dolomiti

549,90 kr.

For at teste disse shorts tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Den løse pasform kombineret med vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde dem ideelle til vandreture.

Produktoplysninger

  • 100 % nylon
  • Broderede ACG- og Swoosh-logoer
  • Vævet Dolomiti-mærke
  • Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Summit White
  • Stylenr.: IF0970-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

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    ACG Dolomiti-shorts til kvinder

    ACG Dolomiti

    549,90 kr.

    Fuldend looket

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