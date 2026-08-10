ACG Dolomiti-bukser til kvinder

For at teste disse bukser tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde disse bukser ideelle til bjergvandring. Den løse pasform med elastiksnore ved kanten gav den justerbarhed, vi havde brug for, så de føltes behagelige.

Vist farve: Sea Glass/Black Spruce/sort/Summit White

Stylenr.: IF0141-020