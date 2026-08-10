ACG Dolomiti-bukser til kvinder

Poor quality
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Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genbrugte nylonfibre
For at teste disse bukser tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde disse bukser ideelle til bjergvandring. Den løse pasform med elastiksnore ved kanten gav den justerbarhed, vi havde brug for, så de føltes behagelige.
ACG Dolomiti
For at teste disse bukser tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde disse bukser ideelle til bjergvandring. Den løse pasform med elastiksnore ved kanten gav den justerbarhed, vi havde brug for, så de føltes behagelige.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
3.4 stjerner
Poor quality
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Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.
Good Hiking Pant
nordiqueen
[This review was collected as part of a promotion.] Excellent fit. Love the baggy pockets and the way it cinches around the ankles. Purchased for hiking, lightweight and breathable material.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Stains from mud after first use
CharlotteG45741406
Love the fit and style. Worn once for a slightly muddy hike and are now stained even after washing! - not impressed at all.
ACG Dolomiti