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ACG Dolomiti-bukser til kvinder - Sea Glass/Black Spruce/sort/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Dolomiti

Bukser til kvinder

749,90 kr.
Sea Glass/Black Spruce/sort/Summit White
Cream II/Light Orewood Brown/Summit White
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genbrugte nylonfibre

For at teste disse bukser tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde disse bukser ideelle til bjergvandring. Den løse pasform med elastiksnore ved kanten gav den justerbarhed, vi havde brug for, så de føltes behagelige.


  • Vist farve: Sea Glass/Black Spruce/sort/Summit White
  • Stylenr.: IF0141-020

ACG Dolomiti

749,90 kr.

For at teste disse bukser tog vi dem med til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Der vandrede vi gennem bjergene og udforskede huler. Konklusionen? Vandafvisende og UV-resistent teknologi gjorde disse bukser ideelle til bjergvandring. Den løse pasform med elastiksnore ved kanten gav den justerbarhed, vi havde brug for, så de føltes behagelige.

Produktoplysninger

  • 100 % nylon
  • Løstsiddende pasform
  • Broderede Nike ACG- og Nike Swoosh-logoer
  • Indvendigt vævet Dolomiti-mærke
  • Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Sea Glass/Black Spruce/sort/Summit White
  • Stylenr.: IF0141-020

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
    • 7/8-længde: går til anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

Anmeldelser (5)

3.4 stjerner

  • Poor quality

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    Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.

  • Good Hiking Pant

    nordiqueen

    [This review was collected as part of a promotion.] Excellent fit. Love the baggy pockets and the way it cinches around the ankles. Purchased for hiking, lightweight and breathable material.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • Stains from mud after first use

    CharlotteG45741406

    Love the fit and style. Worn once for a slightly muddy hike and are now stained even after washing! - not impressed at all.

ACG Dolomiti-bukser til kvinder

ACG Dolomiti

749,90 kr.

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