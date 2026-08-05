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ACG DAYMAX-crossbody-taske (3 liter) - sort/College Grey/College Grey

Genanvendte materialer

ACG DAYMAX

Crossbody-taske (3 liter)

449,90 kr.
sort/College Grey/College Grey
Mineral Slate/Black Spruce/Baltic Blue
ONESIZE

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre

Hold dine vigtige ting lige ved hånden med Nike ACG "DAYMAX"-crossbody-tasken. Tasken er designet til den moderne eventyrer og har en sikker hovedlomme med flere udvendige lommer, som giver nem adgang til mindre musthaves.


  • Vist farve: sort/College Grey/College Grey
  • Stylenr.: HJ8180-010

ACG DAYMAX

449,90 kr.

Hold dine vigtige ting lige ved hånden med Nike ACG "DAYMAX"-crossbody-tasken. Tasken er designet til den moderne eventyrer og har en sikker hovedlomme med flere udvendige lommer, som giver nem adgang til mindre musthaves.

Fordele

  • Forlomme med lynlås, der er stor nok til at rumme en iPhone Pro Max.
  • Indvendig, åben meshlomme og kileformet forlomme i mesh hjælper med at organisere småting.

Produktoplysninger

  • L 23 cm x B 2 x H 17,5 cm
  • 100% polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: sort/College Grey/College Grey
  • Stylenr.: HJ8180-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (6)

4.3 stjerner

  • Fire!

    OmarA990654971

    This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.

  • Sacoche super pratique.

    Vincent867419007

    Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍

  • Sully811998911

    Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .

ACG DAYMAX-crossbody-taske (3 liter)

ACG DAYMAX

449,90 kr.

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