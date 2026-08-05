ACG DAYMAX-crossbody-taske (3 liter)

Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre
Hold dine vigtige ting lige ved hånden med Nike ACG "DAYMAX"-crossbody-tasken. Tasken er designet til den moderne eventyrer og har en sikker hovedlomme med flere udvendige lommer, som giver nem adgang til mindre musthaves.
ACG DAYMAX
Hold dine vigtige ting lige ved hånden med Nike ACG "DAYMAX"-crossbody-tasken. Tasken er designet til den moderne eventyrer og har en sikker hovedlomme med flere udvendige lommer, som giver nem adgang til mindre musthaves.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.3 stjerner
Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Sacoche super pratique.
Vincent867419007
Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍
Sully811998911
Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .
ACG DAYMAX