ACG "Chamo Camo" Dri-FIT-trailløbsshorts med 4" trussefor til kvinder

ACG "Chamo Camo"

549,90 kr.

Rygtet siger, at du har brug for lommer til dine løbeture – er otte nok? Disse lommer, der varierer i størrelse, form og lynlåsfunktion, giver dig frihed, så du kan fokusere på terrænet. Vi har også tilføjet svedtransporterende materiale, der holder dig godt tilpas, mens du tilbagelægger kilometerne.

Føl dig veltilpas hele vejen

Det lette og strækbare materiale med Dri-FIT-teknologi transporterer sved væk fra din hud, hvor det hurtigere fordamper, så du kan forblive tør og føle dig godt tilpas. Den kraftige elastik på linningen bagpå er blød og hjælper med at reducere hudirritation.

Hold dig forberedt

Fem meshlommer i linningen giver dig mulighed for at opbevare vigtige småting til stier, såsom energigels og læbepomade. Baglommen med lynlås passer til de fleste telefoner, og de to små åbne lommer i indershortsene kan opbevare dine øretelefoner eller små poser med energi til turen. Bonus: De to elastiske løkker bag på linningen kan holde trekkingstave eller en top.