ACG "Chamo Camo" Dri-FIT-trailløbsshorts med 4" trussefor til kvinder

Genanvendte materialer
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT-trailløbeshorts med indershorts (10 cm) til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Rygtet siger, at du har brug for lommer til dine løbeture – er otte nok? Disse lommer, der varierer i størrelse, form og lynlåsfunktion, giver dig frihed, så du kan fokusere på terrænet. Vi har også tilføjet svedtransporterende materiale, der holder dig godt tilpas, mens du tilbagelægger kilometerne.
- Vist farve: Sequoia/Summit White
- Stylenr.: IQ9742-355
ACG "Chamo Camo"
Rygtet siger, at du har brug for lommer til dine løbeture – er otte nok? Disse lommer, der varierer i størrelse, form og lynlåsfunktion, giver dig frihed, så du kan fokusere på terrænet. Vi har også tilføjet svedtransporterende materiale, der holder dig godt tilpas, mens du tilbagelægger kilometerne.
Føl dig veltilpas hele vejen
Det lette og strækbare materiale med Dri-FIT-teknologi transporterer sved væk fra din hud, hvor det hurtigere fordamper, så du kan forblive tør og føle dig godt tilpas. Den kraftige elastik på linningen bagpå er blød og hjælper med at reducere hudirritation.
Hold dig forberedt
Fem meshlommer i linningen giver dig mulighed for at opbevare vigtige småting til stier, såsom energigels og læbepomade. Baglommen med lynlås passer til de fleste telefoner, og de to små åbne lommer i indershortsene kan opbevare dine øretelefoner eller små poser med energi til turen. Bonus: De to elastiske løkker bag på linningen kan holde trekkingstave eller en top.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 100 % polyester. Paneler: 75% polyester/25% elastan. Forlomme/sidelommer: 82% polyester/18% elastan. Indershorts: 92% polyester/8% elastan.
- Kantslidser
- Elastisk linning med snoretræk
- Indershorts
- Reflekterende ACG-logo
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Sequoia/Summit White
- Stylenr.: IQ9742-355
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse ACG "Chamo Camo" .
ACG "Chamo Camo"