Genanvendte materialer
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT-trailløbetanktop til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne tanktop er designet til varme dage og lange løbeture og har minimale sømme, der hjælper med at reducere hudirritation. Det lette og strækbare stof føles glat og tørrer hurtigt, så du kan holde dig godt tilpas i den brændende hede.
- Vist farve: Sequoia/Summit White
- Stylenr.: IQ9737-355
ACG "Chamo Camo"
Denne tanktop er designet til varme dage og lange løbeture og har minimale sømme, der hjælper med at reducere hudirritation. Det lette og strækbare stof føles glat og tørrer hurtigt, så du kan holde dig godt tilpas i den brændende hede.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Den løse pasform gør det nemt at have flere lag på.
Produktoplysninger
- 87 % polyester/13 % elastan
- Reflekterende designelementer
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Sequoia/Summit White
- Stylenr.: IQ9737-355
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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ACG "Chamo Camo"