ACG "Chamo Camo" Dri-FIT-trailløbetanktop til kvinder

Denne tanktop er designet til varme dage og lange løbeture og har minimale sømme, der hjælper med at reducere hudirritation. Det lette og strækbare stof føles glat og tørrer hurtigt, så du kan holde dig godt tilpas i den brændende hede.

Vist farve: Sequoia/Summit White

Stylenr.: IQ9737-355